Llega Twitter Blue, el servicio de suscripción de Twitter

Twitter presentó su nuevo servicio de suscripción, Twitter Blue, que costará un poco más de $10.000 al mes y le permitirá al usuario deshacer publicaciones, organizar tuits en carpetas y leer de forma más fácil los hilos de tuits.

Entre las ventajas de pagar por Twitter Blue están: un servicio más rápido en atención al cliente, podrá personalizar colores y modificar el ícono de la aplicación. La compañía obtiene un poco más del 85% de sus ingresos gracias a la publicidad y lo demás, proviene de licencias de datos. Por ahora, este servicio sólo estará disponible en Canadá y Australia, pero la idea es expandirse por el resto del mundo para incluir más servicios.

Welcome to Twitter Blue — a new subscription service designed to give you more customization over your Twitter experience and access to premium features, including:

?Undo Tweet

?Bookmark Folders

?Reader Mode pic.twitter.com/YC6QiLM52U

— Twitter Blue (@TwitterBlue) June 3, 2021