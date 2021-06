Caída mundial sufrieron portales de medios de comunicación y de gobiernos

–Decenas de páginas web de servicios digitales, redes sociales y medios de comunicación de todo el mundo se quedaron fuera de servicio, confirmó Fastly, suministrador estadounidense, que aseguró haber resuelto el fallo.

Usuarios en redes sociales y el portal especializado Downdetector informaron de cortes en servicios digitales y redes sociales como Amazon y Twitch, además de numerosos medios de comunicación. El portal, que toma los datos de los informes de los usuarios, apuntaba que a «una avería de gran envergadura en Fastly», suministrador estadounidense de servicios informáticos.

Las páginas web de importantes medios de comunicación como The New York Times, The Guardian, Financial Times, Le Monde, BBC, El Mundo o El País, de instituciones oficiales como la Casa Blanca o el gobierno británico, o plataformas de servicios como Amazon, Reddit o el sistema de pago PayPal, dejaron de funcionar o sufrían problemas técnicos de acceso hacia las 10h30 GMT de este martes (8.06.2021).

Así, por ejemplo, la web www.gov.uk, que engloba a los diferentes ministerios del ejecutivo británico y permite realizar trámites oficiales, daba un mensaje de error y afirmaba no estar disponible. Al intentar consultar la página de la Casa Blanca aparecía un mensaje diciendo que el portal «no estaba funcionando».

Algunos sitios web estaban volviendo a aparecer lentamente. «El problema ha sido identificado y se está implementando una solución», confirmó Fastly, con sede en San Francisco, en su página de estado sobre las 10h44GMT. Y, pocos minutos despúes, a las 10h57GMT, aseguró que está solución ya había sido aplicada. Eso sí, advirtió: «Los clientes pueden experimentar un tiempo de carga prolongado a medida que regresan los servicios globales.»

Fastly es un popular suministrador global de CDN (Content delivery network o Red de distribución de contenidos): redes superpuestas de computadoras, con copias de datos ubicados en varios puntos de una red, para maximizar el ancho de banda de que disponen los clientes para el acceso a los datos en la red. (Información y foto DW).