Carlos Vives anuncia gira por Estados Unidos y Canadá

Tras revolucionar todas las plataformas y posicionarse en los primeros lugares de audiencia a nivel global con su tema “Canción Bonita”, Carlos Vives, anuncia su esperado regreso a los escenarios en Estados Unidos y Canadá, en un tour denominado “Después de todo… Vives”.

«Es un momento histórico después de todo lo que hemos pasado. Poder regresar a tantos lugares queridos a volvernos a encontrar con amigos inolvidables, regresar a Norte América a ese público tan especial me produce mucha emoción porque después de todo Vives» – Expresó Carlos Vives.

Con la reapertura de los lugares de entretenimiento después de más de un año por COVID, Carlos Vives será uno de los primeros artistas latinos liderando el regreso a los grandes escenarios y estadios dentro de los EE. UU. Y Canadá.

Presentada por la compañía de entretenimiento, mercadeo y medios, Loud And Live, la esperada gira presencial de Carlos Vives visitará las principales ciudades del país incluyendo Montreal y Toronto en Canadá, dando inicio en Miami, el 3 de diciembre en el FTX Arena, antiguamente conocido como el American Airlines Arena.

“Es un honor para nosotros poder asociarnos con un artista como Carlos Vives, una de las figuras más importantes de la música latina y artista querido de nuestro tiempo”, dijo Nelson Albareda, CEO de Loud And Live.

“Después de tantos meses, Loud And Live, está emocionado de llevar esta experiencia a sus fanáticos que han estado esperando ansiosamente ver a Vives en concierto para disfrutar de su repertorio desde los clásicos hasta los éxitos más nuevos, asegurándonos que ésta sea una experiencia inolvidable para todos, «, Añadió Albareda.

Carlos Vives quien se ha caracterizado por su labor altruista dentro y fuera de Colombia reafirma una vez más su compromiso social, donando un dólar de cada boleto vendido a “La Fundación Cultural Latin GRAMMY® y otro dólar a “Tras La Perla”.

Vives, ha sido un generoso aliado de la Fundación Cultural Latin GRAMMY® desde su lanzamiento hace seis años. En 2018 se unió a ella para crear la Beca Carlos Vives, que le dio a Nicolle Horbath, estudiante de canto, la oportunidad de completar una licenciatura en Autoría y Composición en Berklee College of Music en Boston. La joven fue seleccionada por el Comité de Becas de la Fundación Cultural Latin GRAMMY entre un grupo altamente competitivo de cientos de solicitantes del continente americano y la península Ibérica.”

Tras La Perla es la iniciativa creada por Carlos Vives para promover activamente el mejoramiento de la calidad de vida en la ciudad de Santa Marta y en su región de influencia. La Iniciativa se basa en la cooperación y articulación de diversas fuerzas que permitan descubrir el potencial de la ciudad y del territorio, buscando el equilibrio y la sostenibilidad en todas las dimensiones del desarrollo

A continuación, las fechas de la gira «Después de todo… VIVES »

FECHA CIUDAD VENUE

12/3/2021 Miami, FL FTX Arena

12/5/2021 Orlando, FL Amway Center

01/13/2022 Seattle, WA WaMu Theater

01/16/2022 San José, CA San Jose Civic Center

01/21/2022 Dallas, TX Texas Trust CU Theatre

01/22/2022 Houston TX Smart Financial Centre

01/27/2022 Chicago, IL Rosemont Theatre

01/29/2022 Montreal, CAN Olympia Theatre

01/30/2022 Toronto, CAN Coca-Cola Coliseum

02/04/2022 Washington D.C DAR Constitution Hall

02/05/2022 Boston, MA Wang Theatre

02/06/2022 Newark, NJ Prudential Center