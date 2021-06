Denuncia de vecino permitió que policía rescatara a adulto mayor maltratado

Gracias a que un hombre grabó el momento en que una persona golpeaba a un adulto mayor en el balcón de un edificio en la ciudad de Bucaramanga, las autoridades pudieron intervenir para rescatar a la víctima.

Fue por medio de su cuenta de Instagram, la cual ya no se encuentra disponible, donde el hombre escribió: «Me gustaría que me ayudaran a compartir, ya que este adulto mayor viene siendo maltratado varios meses atrás. He podido evidenciar cómo lo sacan al balcón del apartamento desde las 8:00 a.m. hasta las 6:00 p.m., proporcionándole castigos durante todo ese tiempo».

En la grabación se puede ver cómo la persona agresora abre la puerta corrediza del balcón y comienza a golpear al adulto mayor con una correa en varias ocasiones y luego reingresa a su domicilio, ubicado en el barrio Sotomayor en Bucaramanga.

En el video igualmente se ve cómo la persona que graba marca Comando de Atención Inmediata de Sotomayor.

Más tarde la Policía Metropolitana de Bucaramanga compartió en su cuenta de Twitter un video en el que se puede ver el momento en el que varios elementos acudieron al domicilio del adulto mayor para sacarlo de ahí sobre una silla de madera, en la piel del anciano se pueden ver las marcas de los golpes.

«Ante la denuncia en redes sociales sobre un caso de maltrato a un adulto mayor, verificamos con la Alcaldía de Bucaramanga y la Comisaría De Familia trasladando al señor a un hogar de cuidados especializados mientras se adelantan las actividades para establecer las conductas evidenciadas», escribieron en la publicación.

Además, un oficial menciona que el adulto mayor fue llevado a un hogar de paso, mientras la Comisaría De Familia realiza una investigación para determinar las circunstancias en las que vivía la persona.