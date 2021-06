Comisión Primera de Cámara hundió proyecto de reforma a la Policia

–La Comisión Primera de la Cámara de Representantes hundió el proyecto de Ley presentado por el representante verde por Bogotá, Inty Asprilla, que busca reformar algunas de las prácticas formativas y operativas de la Policia Nacional.



Asprilla, autor y ponente de esta iniciativa legislativa, expreso que: “El proyecto busca crear una política contra el abuso policial en tres ejes: el educativo, estableciendo una cátedra de Derechos Humanos y uso proporcional de la fuerza para los uniformados; la evaluación psicológica para antes de ingresar como miembro del cuerpo policial; y, una reforma parcial del Código de Policía y el Código Disciplinario de la Policía”.

Para el representante verde, tal reforma se centra en varios ámbitos de regulación de la práctica operacional de la Policía Nacional. Unas primeras regulaciones se dirigen a la prohibición de la maniobra de estrangulamiento, a la prohibición expresa de golpear en la cabeza y el cuello con el bastón tipo tofa, otra tendiente a la utilización del Taser y unas ultimas que, se dirigen al uso de gases lacrimógenos y armas aturdidoras.

Saliéndole al paso a las acusaciones que señalan que un proyecto tal debería estar envestido de la calidad de Ley Estatutaria, Asprilla indica que éstas: “Regulan derechos fundamentales como el derecho a la protesta”. También, reconoce que a diferencia de los decretos, leyes como éstas tienen vocación de permanencia y gozan de publicidad.

De la bancada de Cambio Radical, el representante por el Atlántico César Lorduy, expresó que, la salida para enfrentar una problemática que actualmente está siendo tratada, desde otras tres iniciativas diferentes a las de Asprilla en “las Comisiones Consultivas”. Lorduy votó positivamente el archivo de la propuesta, apelando a que hay elementos que justifican la Comisión Consultiva como la necesidad de: “Conversar con el Ministerio del Interior y el Ministerio de Defensa para que ingresen como órgano consultivo al debate de la reforma”.

Para el Representante liberal Juan Carlos Lozada, la iniciativa de Asprilla: “Es una reforma moderada, no una reforma extremista, busca un consenso.” Continuó considerando como inadmisible que, si un proyecto presentando por la oposición no prospera, pero si lo pretende el Gobierno Nacional, tiene vía libre. Consideró además que, es necesario recuperar el respeto por la Policía del que gozaba a inicios del tercer milenio. Por último Lozada consideró como ilegítima una propuesta presentada desde el Gobierno Nacional: “Que es justamente contra la que se manifiestan los ciudadanos en la calle”.

Para el representante del Centro Democrático por Risaralda Gabriel Vallejo, el proyecto en mención: “Lo que quiere es desarmar a la Policía Nacional”. En palabras de Vallejo: “Este Proyecto de Ley busca maniatar a la Policía Nacional, para que no cumpla su misión constitucional, que es defender la vida, la libertad y la propiedad de los colombianos”. Valiéndose de tales elementos, el risaraldense invitó a votar en positivo la proposición de archivo.

El representante del Partido de la U por el Valle del Cauca, John Jairo Hoyos García, tras relatar su propia experiencia de retención por parte de la Policía, se preguntó: “¿Si así tratan a un congresista, como tratan a los ciudadanos de a pie? Y dijo que al ofrecer apoyo al proyecto de Asprilla: “No estamos amordazando la Policía, sino para que se haga transparencia en la institución insignia de los colombianos”.

Adriana Magaly Matiz, representante conservadora por el Tolima, expresó no compartir el proyecto por cuatro razones: “Este no es solución para resolver el uso de la violencia desmedida, los policías en ejercicio son víctimas de violencia en función de sus actividades, porque no todo uso de la fuerza por parte de Policía significa abuso policial y porque varios artículos del proyecto ya se encuentran reglamentados en la Ley”. Para Matiz esta reforma debe darse al interior de la Policía, contar con la participación de las víctimas, enfocarse en hacer cumplir normas existentes y en la corrección de errores, así como una en la que se habla del uso legítimo de la fuerza, con estándares internacionales.

La iniciativa parlamentaria de Asprilla fue negada con 22 votos que aprobaron su archivo, contra 12 que manifiestan positivamente seguir el curso del debate de ésta. (Información Prensa Cámara).