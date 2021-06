La Secretaría de la Mujer denunció que 25 mujeres fueron violentadas en el marco de la protesta social por miembros de la Policía

Relacionado

Así lo denunció la Secretaria de la Mujer, Diana Rodríguez Franco, la cual advirtió que este tipo de conductas son inaceptables, sin importar de donde provengan e incluso si pertenecen o no a una entidad del Estado y más cuando se han desarrollado en medio de movilizaciones de carácter social.La Funcionaria reiteró que los servicios de orientación jurídica y atención psicológica de la Secretaría son para todas las mujeres, sin importar su rol en el contexto de la protesta, así como estos servicios que son absolutamente confidenciales y gratuitos”.La Secretaria reveló que uno de los casos que fue registrado por la Entidad fue el de una ciudadana que se comunicó a través de la Línea Púrpura distrital, denunciando haber sido víctima de violencia sexual en el marco de la protesta social, en el Portal Américas.“Al llamar al celular de la denunciante, se logró una aproximación a la atención del caso a través de otra ciudadana voluntaria que se ofreció a ayudar, siendo remitida al Hospital de Bosa donde fue atendida por el equipo de abogadas de la Secretaría de la Mujer, presentes en las diferentes sub redes de Salud de la ciudad.El equipo de trabajo social del Hospital de Bosa confirmó que la ciudadana Leydi Lorena Romero recibió atención médica en el área de ginecología y, una vez estabilizada su condición de salud de ingreso, se le brindó orientación e información sobre el trámite de denuncia y sobre sus derechos” reveló la Entidad distrital a través de un comunicado.A la fecha, la Secretaría Distrital de la Mujer ha atendido a 29 mujeres por situaciones presentadas en el marco de las protestas, 25 de ellas, manifestaron que el presunto agresor fue un miembro de la Policía Nacional, por lo que invitó a las víctimas que se hayan visto afectadas a que se acerquen y no dejen pasar ninguna situación de violencia física o sexual que ocurra en su contra en el contexto de la protesta social.