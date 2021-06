EE.UU compra 500 millones de vacunas contra el Covid-19 de la farmacéutica Pfizer para el mundo

-Mientras tanto, millones de vacunas de Johnson & Johnson contra COVID-19 están por caducar en el país del norte.



–El gobierno del presidente Joe Biden anunció la compra 500 millones de vacunas de la farmacéutica Pfizer para distribuirlas a las naciones del mundo, mientras que EE.UU. aún lucha para convencer a sus jóvenes sobre la necesidad de su inmunización.

El anuncio lo hizo el mandatario al comenzar su primera gira internacional en calidad de mandatario.

Mientras tanto, la disposición de sitios de vacunación en Estados Unidos, contra el coronavirus, se sigue expandiendo… más ahora, en la que se espera, sea la recta final hacia la meta de la Casa Blanca de alcanzar 70% de la población adulta para el próximo 4 de julio.

“Durante el fin de semana, los voluntarios en 45 estados completaron más de 500,000 llamadas telefónicas, toques de puerta y mensajes de texto con anuncios como este:

«Puede enviar un mensaje de texto con su código postal 2438829 y obtener un viaje gratis hacia y desde el sitio de vacunación. Uber y Lyft ya han completado más de 150,000 viajes gratuitos para ayudar a los estadounidenses a vacunarse, y este programa continuará hasta el 4 de julio”.

A pesar de estos esfuerzos del gobierno, hay grupos de la población estadounidense que permanecen reacios a la inmunización, incluido el grupo de los jóvenes, aunque estén motivados ante el venidero de comienzo de clases presenciales.

Sin su vacunación, crece el reto para que se logre en el país la inmunización de rebaño, como nos informa, Jose Pernalete.

Los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades afirman que desde enero de 2021 a la fecha se ha disminuido el índice de nuevos contagios mas de 30%. Los estudios científicos apuntan hacia los efectos de la vacunación masiva en la contención del mortal virus. Además, se ha ofrecido llevar vacunas y voluntarios a lugares de trabajo para facilitar la colocación de las dosis, con la solicitud de empleados y empleadores. Sin embargo, persisten en alertar que la batalla contra el COVID-19 no ha finalizado y no se puede bajar la guardia.

Millones de vacunas de Johnson & Johnson contra COVID-19 están por caducar

Mientras tanto, hospitales y departamentos estatales de salud de todo Estados Unidos se están apresurando para decidir cómo utilizar millones de dosis de vacunas de Johnson & Johnson contra la COVID-19 que caducarán este mes, mientras muchos países en desarrollo todavía carecen de vacunas.

Millones de vacunas de Johnson & Johnson expirarán en junio y miles podrían desperdiciarse porque cada vez menos estadounidenses se están vacunando, según informes de The Wall Street Journal y de The New York Times.

El gobernador de Ohio, Mike DeWine, dijo el lunes que alrededor de 200.000 dosis de vacunas de Johnson & Johnson en Ohio caducarán el 23 de junio.

«Ohio no cuenta con opciones legales para enviar las vacunas a otra parte, ya sea a otros estados o a otros países» , indicó DeWine en una declaración. El Departamento de Salud de Ohio ha estado trabajando activamente con proveedores de vacunas contra la COVID-19 para identificar tácticas para utilizar tantas dosis como sea posible de la vacuna de Johnson & Johnson antes de que caduquen.

Al igual que Ohio, algunos otros estados han considerado enviar las dosis excedentes a otros estados o al extranjero, pero dicen que enfrentan obstáculos legales y logísticos.

Las existencias son, en parte, una consecuencia involuntaria de la decisión tomada por Estados Unidos en abril de suspender temporalmente la aplicación de las vacunas de Johnson & Johnson para evaluar el riesgo de coágulos sanguíneos raros, señaló el informe de The Wall Street Journal.

La pausa obligó a los estados y proveedores a cancelar grandes bloques de citas que nunca fueron reprogramadas, lo que dejó un exceso de suministros y en algunas áreas incluso reticencia con respecto a la seguridad de la vacuna de Johnson & Johnson, indicaron agentes de la industria.

De acuerdo con los datos más recientes de los Centros para la Prevención y Control de Enfermedades de Estados Unidos, apenas el 52 por ciento de las dosis de Johnson & Johnson entregadas a los estados han sido aplicadas, en comparación con un 84 por ciento de la vacuna de Pfizer y un 83 por ciento de la vacuna de Moderna.

La vacuna de Johnson & Johnson es la única vacuna de una sola dosis autorizada para el uso de emergencia en Estados Unidos. Puede almacenarse en un refrigerador normal hasta por tres meses, por lo que es más fácil de transportar, almacenar y aplicar que otras vacunas.

La perspectiva de que se desperdicien tantas dosis de Johnson & Johnson en Estados Unidos cuando los países en desarrollo necesitan vacunas con desesperación ha generado críticas.

Mientras las altas tasas de vacunación están ayudando a los países más prósperos a recuperarse de manera gradual de la pandemia, muchos países pobres se están quedando atrás en sus esfuerzos de vacunación, lo que debilita sus economías y genera el riesgo de mayor propagación de variantes más peligrosas del coronavirus.

La comunidad internacional ha pedido a la administración Biden compartir las vacunas contra la COVID-19 almacenadas. (Información Voz de América y Agencia Xinhua).