Microempresarios salvan sus negocios a través de microcréditos

Según el Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE), en marzo de 2021, la tasa de desempleo llegó al 14.2%, lo que ha llevado a miles de colombianos a emprender. En el mismo informe, el DANE asegura que existen 5.4 millones de microempresas en todo el territorio nacional.

Según Confecámaras, entre enero y marzo de 2021 se crearon 96.431 unidades productivas, 72.686 como personas naturales y 23.745 son jurídicas, demostrando que la dinámica de creación de empresas fue positiva para emprendedores y microempresarios. Las 3 actividades económicas que lideran las pymes revelan las siguientes cifras en número de empresas. En primer lugar está el comercio con la reparación de autos y motos que equivale a 1.4 millones de compañías. La segunda actividad está integrada por agricultura, ganadería, caza, silvicultura y pesca con 1.1 millones de firmas, y a la tercera pertenece a la industria manufacturera con 549.374 de empresas, según el DANE.

80% de los créditos solicitados en Fincomercio por microempresarios en 2020 fueron inferiores a 8 millones de pesos, lo que demuestra la importancia de los créditos de bajo monto para la inmensa mayoría de microempresarios y emprendedores colombianos. Según la Asamblea General de la ONU, junio es el mes de las microempresas, fecha decretada desde el 6 abril de 2017.

Diego Plaza, Yolanda Suárez y Marleny Ávila han tenido los 15 meses más retadores en su carrera como microempresarios. Primero, la llegada de cuarentenas que parecían temporales, luego, la declaración oficial de los cierres permanentes y recientemente, el paro nacional. Tres factores letales que han estado a punto de quebrar sus negocios. Afortunadamente los han salvado usando microcréditos.

Estos 3 colombianos hacen parte de miles de empresarios que en junio, mes de las pequeñas y medianas empresas narran con optimismo y esperanza que acceder a los microcréditos que ofrece Fincomercio en un rango de $1 millón a 8 millones ha sido fundamental para seguir generando empleo y mantener activa su operación.

“En este momento tan particular de la historia, las cooperativas y en general el sector solidario, está llamado a apoyar a las microempresas, porque son fundamentales en la economía nacional y en la generación de empleo, nosotros desde la cooperativa, nos hemos enfocado en atender con especial atención, y con modelos flexibles, a los microempresarios, porque en la medida que estas empresas progresen, el país tendrá más oportunidades de desarrollo” afirma Gloria Gutiérrez, Subgerente Comercial de Fincomercio.

Según las más recientes cifras del DANE, publicadas en marzo de 2021 en Colombia existen 5.4 millones de microempresas. Fincomercio en la actualidad cuenta con 2.038 microempresarios quienes en esta época de crisis han encontrado en el microcrédito y los beneficios sociales que ofrece la Cooperativa, un soporte para salvar su negocio, además de recibir beneficios emocionales, familiares y recreativos que ayudan a mantener su buena salud emocional, mental y física.

Respecto a la edad de los comerciantes, el listado lo lideran con el 47% personas entre 41 a 60 años, el 38% tienen de 26 a 40, el11% son mayores de 61 y el finalmente 4% integrado por los más jóvenes con un promedio de 18 a 25 años.

Estos microempresarios están ubicados en su mayoría en Bogotá con 75%, Cundinamarca 10%, Boyacá 2%, Antioquia 2% y Valle 1%. Al revisar las cifras por género, 57% son mujeres, y 43% son hombres.

La voz de los microempresarios colombianos

“Al inicio de la pandemia, ocurrió algo interesante con las consultas veterinarias, se incrementaron muchísimo porque los dueños estaban más con sus mascotas en casa y podían ver sus dolencias con mayor facilidad. Sin embargo, entre mayo y junio del 2020, las consultas pasaron de 40 por semana a 10, lo que afectó económicamente mi negocio al no tener los recursos suficientes, ni siquiera, para pedir insumos médicos y concentrados para los animales. Hoy puedo decir que logré sacar adelante mi negocio con un microcrédito de Fincomercio que me permitió realizar un impulso económico para la compra de insumos, y me alcanzó, para mejoras locativas de la veterinaria”, asegura Diego Plaza director y médico veterinario de Tara Vets and Pets.

“Durante el primer año de pandemia, la gente no salía de sus casas y yo no vendía, lo que ocasionó una reducción del 50% de mis ingresos en la cafetería. Inicialmente, empecé a ofrecer domicilios y a repartir volantes para lograr algunas ventas. Sin embargo, eso no era suficiente para salvar mi cafetería porque el arriendo y los servicios son costosos. Gracias a un microcrédito que me dio Fincomercio pude pagar los meses atrasados a mis arrendadores, comprar insumos y pagar sueldos, y gracias a Dios no tuve que despedir empleados, pero si, tuve que llegar a acuerdos de pago”, narra Yolanda Suarez, dueña de cafetería.

“Bajar de atender 80 a 100 personas a la semana a apenas 30 y 40 en el salón de belleza fue bajar de $7 a $3 millones en ventas semanales. Ese fue un cambio drástico en términos económicos. Lastimosamente, tuve que despedir a 3 empleados porque no me alcanzaban los ingresos para pagar servicios, arriendo y sueldos. No es la primera vez que recurro a Fincomercio, pues ya me habían ayudado con la universidad de mis dos hijas, pero en esta oportunidad era diferente, porque les pedí apoyo para salvar mi negocio. Con la respuesta rápida de la cooperativa, logré comprar mi local, realizar mejoras locativas y lo más importante, salvar mi negocio”, afirma Marleny Ávila, dueña de salón de belleza.

La Cooperativa lleva más de 6 décadas aplicando los principios solidarios, lo que se traduce en atender a miles de colombianos para quienes emprender es uno de sus sueños más anhelados.

Estar al lado de los microempresarios es apoyar su crecimiento, ofrecer créditos flexibles y productos de ahorro e inversión de alta rentabilidad, labor que ha sido y será siempre una apuesta de la cooperativa como una forma de apoyar la economía de colombiana.

Alianza Fondo Nacional de Garantías

Fincomercio cuenta con la opción de línea de créditos en alianza con el Fondo Nacional de Garantías a través del proyecto ‘Unidos por Colombia’ que busca reactivar la economía en medio de la pandemia y facilitar a los microempresarios el acceso a créditos, en especial para infraestructura que les permita desarrollar su empresa o emprendimiento.

Los datos consolidados de esta alianza con el Fondo Nacional de Garantías nos dejan ver que “los créditos son usados mayoritariamente para capital de trabajo en 3 factores. Primero, son utilizados para comprar maquinaria para desarrollar la actividad de la empresa. Segundo, pago del arriendo del establecimiento donde esta ubicado el negocio y tercero, para la compra de activos, es decir, materia prima para su emprendimiento”, añade Gutiérrez

Fincomercio y la línea “Avanza”

Inicialmente la cooperativa tenía una línea de microcrédito con servicio presencial, es decir, era necesario el desplazamiento hasta las oficinas, lo cual, representaba limitantes para el empresario ya que debía tener su microempresa cerca de las sucursales de Fincomercio.

Ahora que la cooperativa cuenta con la línea “Avanza” ofrece cobertura digital en las principales ciudades del país, aspecto vital ahora que con la pandemia los colombianos deben evitar los desplazamientos.

“Hablar de la línea “Avanza”, es hablar del microcrédito que permite a los microempresarios colombianos contar con financiación, acompañada de diversos beneficios, como el acceso desde cualquier región de Colombia, bajos costos en las tasas de interés, financiación desde 1 salario mínimo y flexibilidad en los procesos, por ejemplo, el desplazamiento del Gestor hasta el negocio, para que el empresario no pierda tiempo laboral” explica Gutiérrez