Reapertura biosegura también en el Jardín Botánico de Bogotá

En aplicación del Decreto 199 del 04 de junio de 2021, expedido por la Alcaldía mayor de Bogotá, por medio del cual se adoptan las medidas para la reactivación económica segura, el Jardín Botánico de Bogotá anunció las novedades en la atención a visitantes y público en general, las cuales entran a regir a partir del marte 8 de junio así:

? No es necesario realizar reserva a través de la página web. Las entradas se pueden

adquirir directamente en la taquilla de la Entidad.

? Se amplían los horarios de atención de martes a viernes de 8:00 a.m. a 5:00 p.m.

? Sábados, domingos y festivos el horario de atención será de 9:00 a.m. a 5:00 p.m.

Cabe informar que la Entidad realiza labores de mantenimiento y desinfección de sus instalaciones el primer día hábil de la semana, durante el cual NO habrá atención al público.

Los visitantes podrán continuar disfrutando de los espacios naturales, de las colecciones del Tropicario y demás atractivos del Jardín Botánico, en horarios flexibles y con la atención y calidez que le caracteriza.

Estas novedades no eximen la aplicación estricta de los protocolos de bioseguridad vigentes para hacer frente a la emergencia sanitaria por Covid 19. Por el contrario, se garantizará que los visitantes apliquen sin excepción medidas tales como el lavado de manos, uso correcto de tapabocas, distanciamiento físico y restricción en el consumo de alimentos al interior del Jardín.

Teniendo en cuenta que el Jardín Botánico es un Centro de Investigación Científica, dotado de colecciones y especies de flora y fauna de gran valor ambiental, se reitera a los visitantes la recomendación de traer sus propios elementos de autocuidado, portar paraguas, ropa y calzado cómodos y tener en cuenta que está prohibido el ingreso de mascotas.

Para los aficionados y profesionales de la fotografía con fines comerciales o de registro de eventos sociales (matrimonios, cumpleaños, etc.) se recomienda revisar y acoger la normativa que contiene las tarifas vigentes para la realización de actividades con equipos especializados de imagen y video. (Resolución 018 del 2 de febrero de 2021) y realizar los respectivos pagos con antelación. En este caso, es importante solicitar la cotización de dichos servicios a través del correo: reservavisitas @jbb.gov.co.

Finalmente, se informa que el Jardín podrá suspender la atención al público ante situaciones climáticas o de otra índole que impliquen riesgo para los visitantes o para el personal de atención y servicio.