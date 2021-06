Sanciones ejemplares y no un saludo pueril a la bandera pide Duque a la justicia transicional

–«Sería aberrante que en una sociedad democrática viéramos a quienes han cometido los peores crímenes de la sociedad recibir sanciones que sean, sencillamente, un saludo pueril a la bandera”, afirmó este miércoles el presidente Iván Duque en un pronunciamiento sobre la justicia transicional derivada del acuerdo del fin del conflicto, en el acto de posesión del abogado Juan Camilo Restrepo Gómez como Alto Comisionado para la Paz.

“Es cierto que en aras de la construcción de la paz se pueden pensar y concebir herramientas transicionales, pero la transicionalidad no puede ser la ausencia de una sanción efectiva; puede ser la reducción de penas, inclusive alternativas, pero se requiere proporcionalidad y efectividad, y no generar una relativización moral en la sociedad”.

Así lo afirmó este miércoles el Presidente de la República, Iván Duque Márquez, durante el acto de posesión del abogado Juan Camilo Restrepo Gómez como Alto Comisionado para la Paz, el cual tuvo lugar en la Casa de Nariño.

En tal sentido, el Mandatario dijo que sería “aberrante” para la sociedad colombiana que no se apliquen sanciones ejemplarizantes y un mensaje errado a las víctimas.

“La justicia implica que sea reconocida como tal por la sociedad. Sería aberrante que en una sociedad democrática viéramos a quienes han cometido los peores crímenes de la sociedad recibir sanciones que sean, sencillamente, un saludo pueril a la bandera”, subrayó.

el Jefe de Estado reiteró que sería triste ver que “quienes han cometido los peores crímenes después ostentan la impunidad frente a sus propias víctimas”.

En ese contexto, hizo una férrea defensa de la verdad para la construcción de la Paz con Legalidad.

“Hoy más que nunca nuestro país requiere que la construcción de una Paz con Legalidad entrañe la verdad, la verdad real, no la verdad del momento y de la circunstancia, donde unas cosas se aceptan y otras no; donde unas cosas se diluyen en el tiempo, donde se empiezan a negar, a través de la historia, endilgando responsabilidades de otrora a quienes ya no existen”, manifestó.

Por lo tanto, el Mandatario recalcó que “hoy es necesario que esa verdad sea incuestionable, incontrovertible y soportada por investigaciones objetivas que son las que determinan esa concepción de la legalidad”.

Así mismo, el Presidente Duque sostuvo que la paz solo es viable si está acompañada de los principios de verdad, justicia, reparación y no repetición, porque “cuando la sociedad ve que al criminal se le premia, se le aplaude, se le dignifica y se le ubica en un plano moral sobre la sociedad, eso termina siendo partera de nuevas formas de violencia”.

Finalmente, puso de presente que “nuestra concepción de la paz es clara: este Gobierno no hace política con la paz, pero tiene una Política de Paz con Legalidad”, y agregó: “La paz, en muchos momentos de nuestra historia, ha terminado siendo manoseada, ultrajada, sometida o adecuada por intereses de carácter político, electoral o electorero”.

Doctor Juan Camilo: es para mí un honor tomar su juramento como Alto Comisionado para la paz porque sé de su talante, de su talento, de sus grandes capacidades y, sobretodo, de su espíritu, de siempre ser firme en los principios pero ser enormemente capaz de lograr consensos. Usted asume el cargo de Alto Comisionado para la paz en un gobierno que ha concebido la Paz con Legalidad como principio. ¿Qué es La Paz con Legalidad? La Paz con Legalidad reivindica el derecho contemplado en el artículo 22 de nuestra Constitución, que señala que la paz es un deber y un derecho de obligatorio cumplimiento. Pero la paz no se cimienta firme y duradera sino está soportada por la legalidad y en estricto sentido, representar el triunfo de la justicia sobre la impunidad, el triunfo de la justicia para defender y tutelar los derechos de las víctimas. Y la paz, en ese sentido, solamente es viable si está acompañada de los principios de verdad, justicia, reparación y no repetición.

Nuestra concepción de la paz es clara: este gobierno no hace política con la paz, pero tiene una política de Paz con Legalidad. La paz en muchos momentos de nuestra historia ha terminado siendo manoseada, ultrajada, sometida o adecuada por intereses de carácter político, electoral o electorero. Y eso lo único que ha generado es fractura en la sociedad colombiana.

Uno no puede dividir una sociedad democrática entre amigos y enemigos de la paz, porque eso solamente representa un talante maniqueo para ahondar las divisiones y buscar la generación de odios en nuestra democracia. Y en una sociedad que tiene una carta política donde se reivindica la paz como un deber y un derecho de obligatorio cumplimiento, los únicos enemigos de la paz son los que han tratado, a través de la violencia y de las armas, arrebatar la vida, honra, bienes, derechos y libertades de los ciudadanos de Colombia.

La Paz con Legalidad no está ideologizada, ni sesgada, ni está sujeta a interpretaciones caprichosas o amañadas según las circunstancias. La Paz con Legalidad interpreta el sano equilibrio de nuestro escudo cuando habla de libertad y orden, porque las libertades se pueden ejercer a plenitud cuando está el orden y el orden nace y se concibe para proteger el ejercicio de las libertades.

Hoy, más que nunca, nuestro país requiere que la construcción de una Paz con Legalidad entraña la verdad, la verdad real no la verdad de momento, de circunstancia, donde unas cosas y aceptan otras no, donde se diluyen otras en el tiempo, donde se empiezan a negar a través de la historia endilgando responsabilidades de otrora a quienes ya no existen.

Hoy es necesario que esa verdad sea una verdad incuestionable, incontrovertible y soportada por investigaciones objetivas que son las que determina también esa concepción de la legalidad.

La Paz con Legalidad demanda justicia y por justicia ¿qué se entiende? Que haya sanciones efectivas, que haya sanciones proporcionales a la luz del derecho penal internacional y que haya sanciones que reparen a las víctimas.

El punto más claro para señalar es que en las sociedades existen los códigos penales para determinar las fronteras de la convivencia. Por eso, quien viola esos códigos, tiene que ser sometido la legalidad y lo que más aspira una víctima es a que quién ha trasgredido esos códigos, pague proporcionalmente por esas conductas.

Por eso hay que tener mucho cuidado cuando se trata de relativizar la justicia y se trata de utilizar un criterio amañado, a partir del cual se señala que una justicia que condena es una justicia vindicativa. Ahí debemos tener enorme cuidado porque la justicia que trae sanciones no es vindicativa es proporcional, es certera, es transparente y permite que todos los ciudadanos así lo entendamos.

Es cierto que en aras de la construcción de la paz se pueden pensar y concebir herramientas transicionales, es cierto. Pero, la transicionalidad no puede ser la ausencia de una sanción efectiva. Puede ser la reducción de penas, inclusive alternativas, pero se requiere proporcionalidad y efectividad, y no generar una relativización moral en la sociedad.

Por eso la justicia implica que sea reconocida como tal por la sociedad. Sería aberrante que en una sociedad democrática viéramos a quienes han cometido los peores crímenes de la sociedad, recibir sanciones que sean sencillamente un saludo pueril a la bandera y que existan otros colombianos que, por conductas menores, tengan que someterse no solamente a sanciones realmente proporcionales, sino que, tristemente, veamos que quienes han cometido los peores crímenes, después ostentan la impunidad frente a sus propias víctimas.

Por eso, el principio de justicia es tan importante y, claro, la reparación. La Paz con Legalidad busca una reparación moral, que es ver la sanción proporcional. Busca una reparación material, a partir de la efectividad de la sanción; busca una reparación económica y que obliga que quienes han tenido o tienen bienes contribuyan con ellos para reparar. Pero implica también una reparación social y esa implica que la sociedad, como un todo, vea que quien ha cometido conductas deleznables no es premiado.

Y está la no repetición y la no repetición también se garantiza sobre la base de una justicia proporcional y efectiva. Porque cuando en la sociedad se ve que al criminal se le premia, se le aplaude, se le dignifica, se le ubica en un plano moral sobre la sociedad por encima, si eso ocurre, eso termina siendo partera de nuevas formas de violencia.

La no repetición está cimentada en que la sociedad vea que hay sanciones de verdad, inobjetables, incuestionables. Y la Paz con Legalidad reconoce que a quienes están en el camino de la legalidad, hay que darles el apoyo necesario con los proyectos productivos, colectivos e individuales, atendiendo también a las comunidades flageladas por la violencia. Por eso, la política de Paz con Legalidad es clara en haber alcanzado 14 planes de desarrollo con enfoque territorial, en tener más de 1.200 obras PDET, en tener una agenda rural integral, en tener Catastro Multipropósito, en avanzar hacia los temas titulación de tierras, en brindar representación y atención a quienes han sido flagelados por tanto tiempo, y en consolidar oportunidades en la Colombia más profunda. Así se ha ejecutado la política de Paz con Legalidad.

Y, desde luego, la Paz con Legalidad también es luchar contra las minas antipersona. En lo que se ha logrado en este Gobierno, con el aporte también de su antecesor, es que el 43% de las zonas libres de sospecha de minas anti-persona se ha logrado en este Gobierno, y estoy seguro, doctor Juan Camilo, que con su liderazgo llegará a una nueva frontera.

La paz es un objetivo de todos, pero es un objetivo real, no es etéreo, y por eso no puede ser bandera politiquera cuando no se reconocen los hechos sencillamente porque se buscan narrativas divisorias, ahí nos damos cuenta de los riegos de la manipulación de la paz con objetivos políticos. Usted tendrá todo el apoyo para seguir avanzando y construyendo espacios creíbles, por supuesto, y donde nosotros podamos siempre mirar al colombiano a los ojos y decir que el camino de aproximación hacia una paz creíble empieza por la liberación de los secuestrados. Empieza, también, de manera diáfana, porque se suspendan actos criminales y no, como se ha pretendido muchas veces, que sea el ruido en son de ensordecedor de las armas el que busque legitimar la presencia en un espacio de aproximación de posiciones.

No tengo duda de que con usted seguiremos dando pasos claros, y también es muy oportuno decirlo hoy, porque tenemos el plan social del Cauca que usted continuará y así también otras intervenciones sociales en el territorio, porque esas intervenciones sociales son también una política de paz.

Y debemos no solamente ser asertivos, sino profundizarlos con eficacia. Y eso también me lleva a la discusión de hoy, son los grandes temas de país. La protesta social pacífica, como lo dijimos en nuestra política de seguridad y convivencia desde el primer día, es un derecho a proteger, a garantizar, el cual tenemos que permitir y acompañar.

Pero, a los hechos de violencia, de vandalismo, de terrorismo tenemos que enfrentarlos con toda la capacidad y rigor y, también, con toda la exigencia en el cumplimiento es los más altos estándares, en materia de protección de los derechos humanos.

Es muy importante que reivindiquemos derechos y que busquemos caminos para atenderlos, pero sin vías de hecho y sin violencia, rechazando categóricamente los bloqueos. Porque preocupa, cuando se ven voces que busca legitimarlos, como si entonces fuera también la violencia el mecanismo de acercarse a la atención del Estado.

Los bloqueos son violentos, por su propia definición y condición, porque afectan el derecho al trabajo, el derecho a la alimentación, el derecho a la vida, el derecho a la salud y, por tanto, tenemos no solamente que rechazarlos de manera categórica sino también entender su tipificación en el código penal, en el artículo 353 A.

Y que, al rechazarlos y al hacer cumplir la Constitución y la ley, garantizando los más altos estándares, se entiende la legitimidad de proteger los derechos de todos, porque reivindicar derechos también implica ejercer deberes.

Y nadie en este país tiene derecho a quitarle el trabajo a otro, el abastecimiento a otro, la medicina a otro, el oxígeno a otro, nadie tiene ese derecho. Lo que sí tenemos es el deber de respetar los derechos de otros. Y bloquear no solamente atenta contra los derechos humanos sino contra los deberes humanos. Es todo lo contrario a un deber humano.

Y ahí la sociedad colombiana tiene que ser no solamente clara, sino también tiene que ser muy perseverante. Porque lo que buscan algunos es empezar a instituir esa práctica, para hacerla pulular de aquí en adelante, y hacer, además de ello, un mecanismo continuo y legítimo de presión al Estado.

Y quién bloquea y busca por esa vía de hecho atraer la atención del Estado, está sometiendo al Estado mismo y a la sociedad misma a un proceso de extorsión. Aquí hay espíritu dialogante, espíritu de escucha y espíritu de construcción de acuerdos, sin las vías de hecho. Esa debe ser la pauta para siempre en nuestro país.

Y la función de un Alto Comisionado es promover la cultura de paz, y la promoción de la cultura de paz implica el rechazo a cualquier forma de afectación a los derechos colectivos.

Estoy seguro, doctor Juan Camilo, que en usted tenemos plena confianza, y que usted dará nuevos pasos y guiará el destino de la consejería a nuevas fronteras, que estará en los territorios y que estará llevando esa agenda social en distintos lugares del país.

Pero, sobre todo, que enarbolará los principios de una Paz con Legalidad, que no es una paz acomodaticia, ni que pretende ejercer una alquimia, donde lo malo se vuelva bueno y lo bueno se vuelva malo.

La política de Paz con Legalidad es la construcción de una sociedad que se libere del miedo, de la violencia. Y que construya una visión de esperanza y de futuro sobre la base de que, en Colombia, nadie que viole los derechos de otros puede sentirse en un tapete rojo para construir aspiraciones políticas.

Esa visión, tranquila, limpia, ética y natural es la que usted a partir de hoy enarbolará, y sé que tiene las condiciones para hacerlo con éxito.

Felicitaciones doctor Juan Camilo.