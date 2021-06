WhatsApp se podrá usar en varios dispositivos

WhatsApp siempre está en constante transformación para poder generar una experiencia única en esta aplicación de mensajería instantánea. Por eso informó a través del portal WABetaInfo que llegan nuevas actualizaciones como usar la app en diferentes dispositivos y su compatibilidad con Apple.

La versión Beta de esta actualización estará disponible en dos meses, ya que se están ultimando detalles de sincronización de los mensajes y contenidos que tenga el usuario. También se podrán usar varios dispositivos con la misma cuenta y con esto, podrá ser compatible con WhatsApp en iPad.

Will Cathcart and Mark Zuckerberg confirm to WABetaInfo 3 features to come on @WhatsApp! ?@wcathcart https://t.co/sDm41MpQiG

This is an amazing story. Disappearing mode, view once and multi device features are coming soon for beta users!

— WABetaInfo (@WABetaInfo) June 3, 2021