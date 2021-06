La Policía Nacional denunciará penalmente a juez que presuntamente los señaló de ‘fuerza terrorista’

A través de redes sociales se conoció un audio donde probablemente, el juez tercero penal con función de garantías en Bucaramanga, Ramiro Andrés Rivero Álvarez, manifiesta que la Policía Nacional se convirtió en una ‘fuerza terrorista’.

Los señalamientos se hicieron durante una audiencia de captura a un hombre acusado de micro tráfico, que al parecer fue sorprendido por un grupo de uniformados y que según Rivero Álvarez, los policías no tenían razón justa para adelantar la captura del joven. Además, el ciudadano no incurrió en ninguna acción irregular porque no escondió el paquete, razón por la cuál, negó la legalización de su captura.

De inmediato, el brigadier general Pablo Criollo, respondió por medio de un video en la cuenta oficial de Twitter de la institución.

Frente a las afirmaciones que en medio de una audiencia de control de garantías hizo un juez de #Bucaramanga contra la Policía Nacional, a la que calificó con palabras deshonrosas, la institución presentará denuncia penal y la respectiva acción disciplinaria ante @judicaturacsj. pic.twitter.com/HrvWE4c2Q4 — Policía de Colombia (@PoliciaColombia) June 12, 2021

La Policía Nacional manifestó que se adelantará la respectiva denuncia ante la autoridad penal competente y la acción disciplinaria ante el Consejo Superior de la Judicatura, contra el juez por hacer declaraciones deshonrosas que violan los parámetros de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, de la Convención Americana de Derechos Humanos, del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y de la misma Constitución Política. Además, por el desconocimiento del debido proceso y el principio de imparcialidad que deben conservar todos los jueces.