Rigoberto Urán ganó contrarreloj y ocupa el segundo lugar en la Vuelta a Suiza

Rigoberto Urán del Education First se coronó campeón de la séptima etapa de la Vuelta a Suiza 2021, victoria que lo ubicó en la segunda posición de la general, debajo del ecuatoriano Richard Carapaz con una diferencia de 17 segundos.

La contrarreloj de hoy tuvo 23 kilómetros y un premio de montaña de primera categoría en la mitad del recorrido. Con esta victoria de Urán, la etapa final que se llevará a cabo mañana estará bastante reñida a lo largo de los 160 kilómetros en Andermatt que definirá al nuevo ganador de la carrera helvética.

Esta jornada tendrá dos premios de montaña de primera y uno fuera de categoría en el tramo final de la fracción. Ineos con Richard Carapaz, Education First con Rigoberto Urán (17 segundos) y el Quick Step con Julian Alaphilippe (39 segundos), serán los equipos que estarán en la mira de los amantes del ciclismo.

??Rigo wins stage seven at the Tour de Suisse! He set the fastest time on the mountain time trial by a massive 53 seconds. We are so proud of our Colombian and the entire team! pic.twitter.com/IiJMHWnthQ

— EF Pro Cycling (@EFprocycling) June 12, 2021