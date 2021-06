Rigoberto Urán quedó segundo en la ‘Vuelta a Suiza’ y se prepara para el ‘Tour de Francia’

Con un recorrido de 159,5 kilómetros en la localidad de Andermatt, se disputó la octava y última etapa de la ‘Vuelta a Suiza‘, donde Rigoberto Urán y Richard Carapaz se midieron minuto a minuto.

El ecuatoriano se encargó de neutralizar al colombiano que ganó la penúltima etapa con una diferencia de 17 segundos, siendo firme y evitando los ataques gracias a la estrategia de su equipo. Después de pasar por los dos premios de montaña de primera categoría, el grupo de corredores encaró el Gotthardpass, alto de categoría especial en el kilómetro 148. El capo del Education First, intentó atacar en dos ocasiones, pero el patrón del INEOS, no se lo permitió.

??Rigoberto Urán finishes second overall after a tough week of racing at the Tour de Suisse! His impressive time trialing and consistent climbing show just how strong our Colombian is! Well done Rigo and congrats to the whole team!???? pic.twitter.com/JyzzQO7Gq2

— EF Pro Cycling (@EFprocycling) June 13, 2021