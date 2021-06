Yuya y Siddhartha esperan a su primera hija Mar

Al mejor estilo de Yuya (Mariand Castrejón Castañeda), usando sus redes sociales, anunció que espera su primera hija con el cantante Siddhartha (Jorge Siddhartha).

El video que publicó para dar la noticia, ya ocupa el primer lugar en tendencias y comienza con las letras MAR y con unas tiernas palabras contando esta nueva faceta en su vida.

“Dediqué la mayoría de este tiempo para conocer, reconocer y abrazar todos los cambios que estaban surgiendo dentro y fuera de mí. Honestamente aún no puedo comprender la inquietante maravilla en la que se manifiesta y comienza una nueva vida. Cómo es posible que el día de hoy tengo dos corazones dentro de mi cuerpo”, explicó la YouTuber mexicana.

Siddhartha, cantante de indie rock mexicano, también le dedico unas dulces palabras a su hija “Siempre me he sentido un navegante, a veces me sentí un náufrago y nunca tuve claro hacia a dónde me llevaba tu marea… Ahora entiendo que no estaba perdido sino que el oleaje me iba acercando hacia un amor infinito.

Dentro de estas imágenes están latiendo tres corazones, la vida nos ha regalado una nueva vida y estamos felices y agradecidos por tu llegada, Mar”.

¡Quisiera abrazarme a cada uno de los que han tomado un ratito para escribirme ? es demasiado todo lo que me están haciendo sentir, GRACIAS! — Yuya (@yuyacst) June 13, 2021