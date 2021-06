La reina Isabel II recibe al presidente de EEUU Joe Biden

Este domingo, la reina Isabel II recibió en el castillo de Windsor al presidente estadounidense Joe Biden y su esposa Jill, aprovechando su visita al Reina Unido, por la cumbre del G7 en Cornualles.

La pareja llegó en el helicóptero Marine One a la residencia ubicada en el condado de Berkshire, donde la reina de 95 años, los esperaba en un cuadrilátero de césped enfrente del castillo. Después del saludo, se escuchó el himno de los Estados Unidos.

Biden manifestó que la reina le ha recordado a su madre y extendió una invitación a que la monarca visite la Casa Blanca. Hablaron de temas políticos y personales.

Her Majesty greets The President and First Lady on the Dias as The First Battalion Grenadier Guards give a Royal Salute and the US National Anthem plays in the Quadrangle. pic.twitter.com/UjJk8CtyB3

— The Royal Family (@RoyalFamily) June 13, 2021