Vacuna Novavax con el 90% de efectividad en ensayo fase III

La compañía estadounidense Novavax Inc, afirmó que los resultados de su ensayo en fase 3 de la vacuna contra el Covid-19, tiene más del 90% de efectividad sin importar la variante del virus.

La vacuna de Novavax, se llama NVX-CoV2373 y se basa en tecnología de nanopartículas recombinantes y el adyuvante de la compañía, Matrix-M que ayuda a estimular la respuesta inmune, así como las que se utilizan para la tos ferina y el herpes zóster.

El estudio contó con cerca de 30.000 voluntarios en Estados Unidos y México, que tenían las variantes de Brasil, Sudáfrica e India, y al mismo tiempo se descubrió la variante Alpha del virus en Reino Unido.

La vacuna tuvo una efectividad del 91% en personas con elevado riesgo de infección severa y tuvo un 100% de efectividad en prevención de casos moderados y severos de coronavirus. Los efectos secundarios fueron: dolor de cabeza, fatiga y dolor muscular con una duración de menos de dos días.

Novavax producirá 100 millones de dosis al terminar el tercer trimestre y 150 millones por mes en el cuarto trimestre de este año. Es posible que el lunes, Estados Unidos pueda donar los 110 millones de inyecciones que la compañía suministrará al gobierno estadounidense para el programa COVAX que proporciona vacunas COVID-19 a los países más pobres.

NEW DATA RELEASE: Novavax #COVID19 Vaccine Demonstrates 90% Overall Efficacy and 100% Protection Against Moderate and Severe Disease in PREVENT-19 Phase 3 Trial https://t.co/lIOiQXxDtD pic.twitter.com/4ePHxDpziZ

— Novavax (@Novavax) June 14, 2021