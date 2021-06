Tatiana Calderón finaliza 6ta en LMP2 y en el Top Ten de la general en las 8 Horas de Portimao del WEC, Montoya logra podio en los ProAm de la LMP2

Tatiana Calderón, piloto de la Escudería Telmex-Claro, tuvo un destacado fin de semana en las 8 Horas de Portimao, segunda válida del Mundial de Resistencia FIA-WEC, al cerrar en el sexto puesto de la categoría LMP2 al lado de sus compañeras Beitske Visser y Sophia Flörsch de Richard Mille Racing Team y novena en la general. Juan Pablo Montoya por su parte, DragonSpeed #2, finalizó 8° en LMP2 y segundo entre los ProAm, en la general fue 11°.

El equipo de Tatiana a bordo del prototipo LMP2 #1 completó un total de 290 vueltas al trazado del Circuito Internacional del Algarve de 4.653 metros de longitud, para finalizar en la novena posición en la clasificación general y en el sexto sitio de su categoría, a 10 giros de diferencia de los ganadores de la carrera, la tripleta Buemi-Nakajima-Hartley en el Toyota Gazoo Racing #8 de la clase Hypercar. Juan Pablo Montoya y sus coequiperos Henrik Hedman y Ben Hanley completaron 288 giros al trazado, 10 vueltas de diferencia con los líderes.

El trabajo desarrollado por Tatiana y coequiperas fue sin duda meritorio, realizaron una competencia sólida, mejorando lo hecho en la primera fecha en Spa-Francorchamps, cuando alcanzaron la undécima posición general y el octavo lugar de la clase LMP2, en lo que fue el debut de la piloto de Escudería Telmex Claro en el WEC.

En esta segunda fecha en Portugal, Tatiana fue quien más giró durante la competencia, rodando por espacio de 112 vueltas de las 290 que dio el equipo, un 38 por ciento de la carrera, en cuatro stints diferentes a lo largo de las ocho horas de lucha en pista.

Sophia Flörsch realizó 90 vueltas, también en cuatro stints, con un 32 por ciento de participación efectiva. En tanto que Beitske Visser rodó en 86 ocasiones el trazado, un 30 por ciento de la carrera, con tres turnos en su haber, siendo ella quien arrancó esta segunda ronda del WEC y Sophia la que dio el cerrojazo.

Tatiana Calderón: “Terminamos el fin de semana, la verdad estoy muy contenta con el sexto puesto, creo que el equipo hizo un gran trabajo durante el fin de semana. Después de Spa, hemos hecho bastantes cambios en la dirección correcta. Todavía hay mucho camino por recorrer, pero cada vez que vamos a pista mejoramos. Así que estoy muy contenta con el resultado. Manejar más de tres horas es para lo que estamos, entonces creo que vamos por buen camino. Ahora tenemos un día de pruebas la próxima semana, también para seguir mejorando, y ya con la mira puesta en Monza que será la próxima carrera”.

<blockquote class=»twitter-tweet»><p lang=»es» dir=»ltr»>P6 en las 8 Horas de Portimao!! ?Muy contenta con el trabajo de todo el equipo <a href=»https://twitter.com/Richard_Mille?ref_src=twsrc%5Etfw»>@Richard_Mille</a> Racing <a href=»https://twitter.com/beitskevisser?ref_src=twsrc%5Etfw»>@beitskevisser</a> y <a href=»https://twitter.com/SophiaFloersch?ref_src=twsrc%5Etfw»>@SophiaFloersch</a>! Seguimos avanzando?<br>.<br>P6 at the <a href=»https://twitter.com/hashtag/8HPortimao?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw»>#8HPortimao</a>!! ?The whole <a href=»https://twitter.com/Richard_Mille?ref_src=twsrc%5Etfw»>@Richard_Mille</a> Racing Team did a great job!! Let's keep pushing together!! <a href=»https://t.co/cP4J6YpL7h»>pic.twitter.com/cP4J6YpL7h</a></p>— Tatiana Calderon (@TataCalde) <a href=»https://twitter.com/TataCalde/status/1404208480190447617?ref_src=twsrc%5Etfw»>June 13, 2021</a></blockquote> <script async src=»https://platform.twitter.com/widgets.js» charset=»utf-8″></script>

Juan Pablo Montoya: “Nos fue bien, el problema es que nosotros estamos en la ProAm de la LMP2 porque tenemos un amateur, obviamente queremos que nos vaya bien en la general de la LMP2 pero es muy complicado porque en los otros carros son tres profesionales y más o menos la mitad de la grilla es con profesionales y la mitad con amateur, y en los amateur terminamos segundos que fue muy bueno, pero la meta es ganar en la general también, no ejecutamos como se debiera hacer, pero ya dentro de poco viene Monza”.

DragonSpeed: “Aunque aún no hemos encontrado los niveles de rendimiento a los que estamos acostumbrados, nuestra tripulación se ha mantenido en la búsqueda del campeonato con perfecta fiabilidad y paradas en boxes”.

8 Horas de Portimao- Segunda ronda WEC 2021

1 – Buemi/Nakajima/Hartley (Toyota GR010-Hybrid) – Toyota – 300 vueltas

2 – Conway/Kobayashi/Lopez (Toyota GR010-Hybrid) – Toyota – 1?800

3 – Negrão/Lapierre/Vaxiviere (Alpine A480-Gibson) – Alpine – 1’08?597

4 – Gonzalez/Da Costa/Davidson (Oreca 07-Gibson) – Jota – 4 vtas.

5 – Gelael/Vandoorne/Blomqvist (Oreca 07-Gibson) – Jota – 4 vtas.

6 – Hanson/Boyd/Di Resta (Oreca 07-Gibson) – United Autosports – 5 vtas.

7 – Frijns/Habsburg/Milesi (Oreca 07-Gibson) – WRT – 5 vtas.

8 – Smiechowski/Deletraz/Brundle (Oreca 07-Gibson) – Inter Europol – 7 vtas.

9 – Calderón/ Flörsch /Visser (Oreca 07-Gibson) – Richard Mille – 10 vtas.

10 – Garcia/Beche/Nato (Oreca 07-Gibson) – Realteam – 10 vtas. P/A

11- Montoya/Hedman/Hanley, ( Oreca 07-Gibson) -DragonSpeed USA -12 vtas. P/A

El FIA WEC ahora tomará un breve descanso de cuatro semanas antes de que el campeonato se reanude para la tercera ronda en Monza, Italia, el próximo mes.

Fuente: Prensa FCAD con información Escudería Telmex-Claro Colombia