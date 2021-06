LA BIOSEGURIDAD EN LA CONSTITUCIÓN

Por: Carlos Fradique-Méndez

En la red leo que el término bioseguridad es una nueva palabra, formada del griego bíos, ‘vida’ y del latín secur?tas, libre y exento de riesgo.

La Organización Mundial de la Salud define Bioseguridad como «los principios, tecnologías y prácticas de contención que se implementan para evitar la exposición no intencional a agentes biológicos y toxinas, o su liberación accidental».

En sentido amplio podemos decir que la bioseguridad nos obliga a cuidar nuestra vida, a mantener una buena salud, libre de enfermedad o de riesgo de enfermedad. Por sobre todo prevenir la enfermedad en nuestras vidas física, mental, espiritual, afectiva, laboral, social.

La Constitución de 1991 dispone como ideal que Colombia sea un Estado Social de Derecho que debe proteger la dignidad humana y garantizar los derechos humanos. Las relaciones jurídicas son de doble vía. El Estado protege a los individuos y éstos deben observar lo que dispone el Estado, deben respetar la Constitución y las leyes.

No parece justo que el violador de derechos humanos exija que se le deben respetar sus derechos humanos o lo que es lo mismo que la víctima no tenga derecho a defenderse. El Estado se defiende con el ejercicio de la fuerza pública, principalmente con el ejercicio de la función de Policía, con las fuerzas militares y la imposición de sanciones por los administradores de justicia.

En cuanto a seguridad social se refiere, la persona tiene el deber de cuidar su salud y el Estado la obligación de procurar la sanación en el evento de que la persona enferme. Y primeramente la obligación de educar para prevenir y de ofrecer espacios seguros para evitar la enfermedad.

Estamos viviendo la masacre de Colombia y de los colombianos por las acciones violentas de unas 25 personas que se asociaron para llamarse comité de paro. Unos se dicen representantes de los trabajadores y otros son los congresistas que buscan votos destruyendo el entorno social y el patrimonio público.

La Constitución nos dice que debemos cuidar nuestra vida, la de nuestra familia y la de los demás. El Art. 11 ordena que la vida es un derecho inviolable y que no puede haber pena de muerte. Por supuesto que ni muerte física, ni mental, ni en otros espacios. Tampoco se pueden realizar actos incapacitantes o degradantes del ser humano. La Constitución no quiere que haya muertos con vidas aparentes.

El Art. 42 nos impone la obligación de ser progenitores responsables y este deber incluye la obligación de garantizar una vida sana a nuestros hijos.

El Art. 49 es claro al ordenar que todos tenemos el deber de procurar el cuidado integral de nuestra salud, la de nuestros conciudadanos y de la comunidad. Repitamos y recordemos: todos tenemos el deber de procurar el cuidado integral de nuestra salud y la de nuestros conciudadanos y de la comunidad

El Art. 95 nos impone la obligación de obrar con solidaridad para evitar poner en peligro la vida o la salud de las personas y por supuesto que entre ellas se encuentra nuestra propia vida.

LA BIOSEGURIDAD NO es solo por la pandemia del coronavirus. Es por todo el transcurso de nuestra vida, Entonces, a cuidarnos, a valorar nuestra estima, a querernos y a querer nuestra familia y nuestra sociedad.

Es obligatorio que sigamos observando todas las medidas para darle seguridad a nuestra vida, para observar las medidas de bioseguridad. Buena alimentación, auto educación permanente, evitar las adicciones y el consumo irresponsable de alcohol y el uso de vestuario seguro para minimizar el riesgo de contagios de toda enfermedad y en este momento de manera puntual la Covid.

