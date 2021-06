Covid-19 en Colombia: Durante el puente festivo fallecieron 1.751 personas y 82 mil 893 más resultaron contagiadas

–«Después de 45 días de aglomeraciones y un exceso de mortalidad relacionado de cerca de 5.000 decesos, los colombianos tenemos que parar del todo esta situación. El comité del paro debe entender que la situación epidemiológica no da más».

Las precisiones las hizo el ministro de Salud, Fernando Ruiz Gómez, en vista del inusitado incremento de muertos y nuevos contagios de Covid-19.

En efecto, este fin de semana en Colombia siguió repuntando la pandemia del Covid-19. En total, 1.751 fallecieron por causa del virus y 82 mil 893 resultaron con diagnostico positivo, agravando la crisis de las Unidades de Cuidados Intensivos, UCI.

El hecho es que el sábado murieron 577 pacientes con Covid-19; el domingo 586 y este lunes, 588, esto es, con los promedios más altos de lo que va de la pandemia.

A su vez, se registraron 29 mil 998 casos nuevos el sábado; 28 mil 519, el domingo y ayer, 24 mil 376, de acuerdo con el reporte del Ministerio de Salud.

Con corte a este lunes, en el territorio colombiano han muerto 96 mil 366 personas por causa del Covid-19 y la cifra de contagiados ascendió a 3 millones 777 mil 600.

La víspera, Bogotá, la capital colombiana, superó el millón de contagios. Exactamente completó 1 millón 096 mil 481.

Le siguen, Antioquia, con 583 mil 749; Atlantico, 281 mil 736; Valle, 292 mil 121; y Cundinamarca, 192 mil 389 casos.

Los casos activos en Colombia suman 158 mil 928.

El viceministro del ramo, Luis Alexander Moscoso, advirtió que pese a los avances de la vacunación, algunas regiones están viviendo hoy la severidad del pico de contagios y decesos por Covid-19, hecho que se debe en gran medida a que las personas han descuidado las medidas de bioseguridad o se han relajado.

No obstante destaco que cada vez es más evidente la reducción en la proporción de muertes de la población mayor de 80 años; sin embargo, este resultado también se está reflejando en los grupos poblaciones de 70 a 79 años y de 60 a 69 años de edad.

Explicó que el primer pico se vio influenciado por la protección de los adultos mayores que estaban en casa y afectó a menores de 70 prioritariamente.

En cuanto al segundo pico de diciembre-enero, indicó Moscoso, se registró una mayor afectación a las personas adultas mayores y, entretanto, el tercer pico, que es el que se está viviendo en este momento, está afectando a todos los grupos de edad.

«Está afectando a personas mayores que hoy no han recibido su vacuna o no tienen el esquema completo, pero también afecta a otros grupos de edad, personas con comorbilidades que tienen hoy disponible la vacuna, pero no se la han aplicado», agregó el viceministro.

Asimismo, destacó que si bien los números en cuanto a decesos son muy preocupantes, «no se puede perder de vista que el número sería más alto si no protegíamos a los más vulnerables con la vacunación», como se está haciendo en el país.

Por esta razón, el viceministro solicitó a los ciudadanos salir a vacunarse, teniendo que han llegado 18,5 millones de dosis de diferentes laboratorios, pues de esta manera «buscamos prevenir las complicaciones, defendamos nuestra vida», aseveró el viceministro.

También llamó la atención para que en los territorios, conforme avance la ejecución del Plan Nacional de Vacunación contra el covid-19, se empleen estrategias que permitan garantizar las segundas dosis de las personas, pues de esta manera se completa la protección de la población.

Frente a la actual situación, el ministro de Salud y Protección Social, Fernando Ruiz Gómez, a través de Twitter planteó tres reflexiones: La primera, la población de 60 a 69 años está representando la mayor carga; segundo, la vacunación en mayores de 70 años reduce sustancialmente la mortalidad y tercero, hay un ligero aumento de menores de 40 años por «masa de contagio».

Finalmente, el jefe de la Cartera de Salud reiteró la urgente necesidad de vacunar personas con comorbilidades y mayores de 50 años e iniciar lo más pronto posible la vacunación para el grupo de 40 a 49 años.

La siguiente es la evolución que ha tenido la pandemia del Covid-19 en Colombia, con corte a este lunes 14 de junio:

24.376 nuevos casos

588 fallecidos

Totales:

3.777.600 casos

96.366 fallecidos

33.053 recuperados

3.510.709 recuperados

158.928 casos activos

Muestras: 45.718

PCR: 36.291

Antígeno: 9.427

18.252.274 muestras procesadas