Sigue adelante la regulación del consumo del “viche”, bebida ancestral del Pacífico

Durante la mañana de este martes, la Comisión Tercera del Senado aprobó en primer debate el Proyecto de Ley N°. 483/21 Senado el cual fortalecerá el Viche como patrimonio cultural y generará mayores ingresos en la comunidad.

Así lo afirmó la ministra de Cultura, Angélica Mayolo Obregón, quien agradeció a los senadores el apoyo «soy una mujer del litoral Pacífico que ha trabajado por muchos años por las comunidades afrocolombianas y por el desarrollo de nuestras comunidades a partir de los saberes ancestrales y el patrimonio cultural».

Collage junio 15El senador Mauricio Gómez, (Partido Liberal) ponente de la iniciativa manifestó que: «Este proyecto entró en un buen momento porque la gente pide mayores oportunidades de formalización, de sus negocios y para crear mayores ingresos».

Por su parte la legisladora Emma Claudia Castellanos de Cambio Radical, a su turno sostuvo que, no apoya el proyecto de ley por las implicaciones que tiene el consumo del alcohol en la sociedad.

Entre tanto el senador conservador Efraín Cepeda, expreso su apoyo a iniciativa “porque lo mejor es hacer justicia con los temas culturales y tradicionales, si no damos vía libre al consumo, va a continuar, y si no lo formalizamos no podrá haber controles de calidad».

La senadora María del Rosario Guerra (Centro Democrático) anunció que radicó una proposición para que las autoridades locales faciliten el avance del propósito de esta iniciativa.

Finalmente, el congresista Gustavo Bolívar (Coalición de los decentes) en su intervención afirmo que apoya la iniciativa porque lo que se busca con el proyecto es «regular y hacer el consumo más responsable y con menos impacto en la salud».

Esta iniciativa pasa a consideración en segundo debate en la plenaria de la Corporación.