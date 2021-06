Joe Biden: Le manifesté al presidente Putin que mi agenda no es contra Rusia; lo último que quiere Rusia ahora es una Guerra Fría con EE.UU».

–«El presidente Putin y yo hemos tenido una posibilidad pura y única de gestionar la relación entre dos países poderosos y orgullosos. La relación tiene que ser estable y predecible», precisó el presidente de los Estados Unidos Joe Biden este miércoles en Ginebra, Suiza, tras su encuentro con el mandatario ruso.

«Le manifesté al presidente Putin que mi agenda no es contra Rusia, o alguien más, es a favor de los ciudadanos estadounidenses», agregó Biden.

También aseguró: «Lo último que quiere Rusia ahora es una Guerra Fría con EE.UU».

El presidente estadounidense resaltó «un mutuo interés en cooperar por nuestros pueblos, el ruso y el estadounidense, pero también para el beneficio y seguridad del mundo».

«Le dije al presidente Putin que necesitamos tener algunas reglas básicas en el camino que todos podamos cumplir. […] Discutimos en detalle los próximos pasos que nuestros países deben tomar sobre medidas de control de armas, los pasos necesarios para reducir el riesgo de conflictos no intencionales», señaló Biden.

«Debo decirles, el tono de toda la reunión, supongo que fueron un total de cuatro horas, fue bueno, positivo», añadió Biden y resaltó que «no hubo ninguna acción estridente».

«Donde no estuvimos de acuerdo, yo no estuve de acuerdo, dije lo que era. Donde él no estuvo de acuerdo, lo dijo, pero no se hizo en una atmósfera hiperbólica», precisó Biden.

En su discurso, el mandatario norteamericano señaló que «no hay sustitutos […] a las reuniones cara a cara entre líderes».

A diferencia de la cumbre de 2018 en Helsinki, después de la cual Putin y Donald Trump comparecieron juntos ante los periodistas, esta vez Washington optó por conferencias de prensa individuales.

El presidente ruso Vladimir Putin dijo al término de su reunión con Joe Biden que no hubo hostilidad y que «la conversación fue bastante constructiva». La Casa Blanca informó antes que la reunión había culminado tras una reunión bilateral ampliada que incluyó a los principales asesores de ambas partes.

La reunión comenzó tras el encuentro de ambos en que posaron para las cámaras y reporteros que cubren el evento. La sede ha sido Ginebra, Suiza, elegida como lugar para la cumbre por su historia de neutralidad política.

Los líderes se agradecieron durante la breve y caótica oportunidad de prensa al comienzo de su reunión donde los medios estadounidenses y rusos se empujaron entre sí.

«Señor. Presidente, me gustaría agradecerle su iniciativa de reunirnos hoy. Sé que ha estado en un largo viaje», dijo Putin a través de un intérprete. “Las relaciones entre Estados Unidos y Rusia tienen muchos problemas acumulados que requieren la reunión del más alto nivel. Y espero que nuestra reunión sea productiva”, agregó.

Biden respondió de la misma manera. «Gracias», dijo Biden. «Como dije afuera, creo que siempre es mejor encontrarse cara a cara».

Ambas partes han estado subrayando las oportunidades de cooperación, pero minimizan las expectativas de cualquier mejora en las tensas relaciones entre Moscú y Washington. Se espera que la reunión sea más una vía para ventilar quejas que una plataforma para llegar a acuerdos importantes. (Con información de la Voz de América y RT).