Nicolás Maduro afirma que Venezuela no vendió una sola gota de petróleo en 14 meses

Nicolás Maduro recordó las duras sanciones económicas que enfrentó Venezuela por parte de Estados Unidos durante la administración de Donald Trump y aseguró que el sector petrolero del país no pudo vender una sola gota de este hidrocarburo a lo largo de 14 meses.

«Lo único que le faltó a Donald Trump fue invadir a Venezuela militarmente… sancionó todas las riquezas de Venezuela y todas las empresas de Venezuela, estuvimos 14 meses sin vender una gota de petróleo, hizo que perdiéramos el 99% del ingreso nacional», dijo el mandatario en un mensaje transmitido por VTV y publicado por RT.

Maduro hizo mención de la sanción que impuso el gobierno estadounidense a principios de 2019 contra la empresa estatal venezolana PDVSA. Estas restricciones significaron el bloqueo de US$ 7.000 millones en activos y la pérdida de alrededor de US$ 11.000 millones en ingresos por exportación de petróleo, según cifras de John Bolton, ex asesor de seguridad nacional de Trump.

De acuerdo a un reporte de Bloomberg, que retomó Semana, durante diciembre de 2020 las exportaciones de petróleo desde Venezuela cayeron a un promedio de 231.613 barriles diarios, su cifra más baja en 71 años.

El gobierno de Maduro acusa que las sanciones impuestas por Estados Unidos han afectado su capacidad de refinar el crudo, lo que a su vez ha provocado el desabasto de combustibles en Venezuela.

Según un análisis de la Federación de Empresarios de Venezuela, que publica Infobae, el 89.4% de las empresas del ramo de los servicios, construcción, alimentación y otras áreas productivas han reportado dificultades para poder adquirir combustibles a lo largo del último año.

De acuerdo a funcionarios venezolanos, durante 2020 se produjeron en promedio 400.000 barriles de petróleo diarios, sin embargo, esa cifra está lejos de alcanzar los 2.4 millones de barriles diarios que se producían en 2015.

Las sanciones comerciales y financieras que denuncia el gobierno de Maduro han provocado la caída de los ingresos de Venezuela en un 99%, al pasar en 2013 de más de US$ 56.000 millones a tan solo US$ 400 millones a finales de 2019.