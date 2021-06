Por culpa de los congresistas ausentistas se hundió el proyecto que prohibía el Fracking

Por falta de quórum, fue hundido el proyecto de ley que buscaba prohibir el Fracking en Colombia, pues no se contó con el número requerido de congresistas de la Comisión Quinta de la Cámara de Representantes que votaran la iniciativa en primer debate antes del cierre de legislatura.

«En una burda y nueva maniobra, las mayorías uribistas se negaron a asistir a la sesión de la Comisión Quinta, en donde se votaría este proyecto. Con esta acción, no se constituyó quórum y, al tiempo que se iniciaba la Plenaria de la Cámara, la sesión de la comisión fue abruptamente levantada», denunció el senador del Partido Verde, Antonio Sanguino.

«Habida cuenta de que la legislatura termina el domingo 20 de junio, no habrá tiempo de tramitar y votar este importante proyecto en defensa de la vida, del agua y del ambiente. Ante esta jugadita, los defensores de la vida les respondemos que volveremos a radicar esta iniciativa el próximo 20 de julio», dijo.

Mientras tanto, el ponente de la iniciativa en la comisión, el representante del MAIS César Pachón, publicó en su twitter los senadores que no asistieron a la votación:

#ATENCIÓN ? Estos son los 11 representantes que no se presentaron a votar y así no dieron quorum para hundir el Proyecto que Prohibía el #Fracking en Colombia.

¡Si quieren que me demanden, me amenacen, me llamen despectivamente otra vez "campesinito de ruana" pero aquí están! ? pic.twitter.com/YmBD54wy3s

— César Pachón (@CesarPachonAgro) June 19, 2021