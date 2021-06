Llega la Feria Móvil a las localidades de Usme, Kennedy y Rafael Uribe Uribe

La Secretaría de Ambiente se une a la Feria Móvil Comunitaria y ofrecerá sus servicios en tres localidades de la ciudad, donde los ciudadanos podrán participar y acercarse a los puntos presenciales instalados:



Localidad de Usme – Parqueadero Cade Yomasa, ubicado en la calle 78 sur # 14 – 55 y Localidad de Kennedy – Plazoleta Portal Américas

Del lunes 21 de junio al viernes 25 de junio y del lunes 28 de junio al viernes 2 de julio de 8:00 a.m. a 3:00 p.m.

Localidad Rafael Uribe Uribe – Parque Marruecos, calle 48 # cra 5u sur

Viernes 18 de junio de 8:00 a.m. a 3:00 p.m.

Sábado 19 junio de 8:00 a.m. a 12:00 m.

Del lunes 21 de junio al viernes 25 de junio y del lunes 28 de junio al viernes 2 de julio de 8:00am a 3:00 p.m.

Punto presencial de atención a la ciudadanía, de la Secretaría de Ambiente, en la Feria Móvil Comunitaria de Rafael Uribe Uribe, donde se brindan los servicios y trámites de la entidad. Foto: Secretaría de Ambiente.

En la Feria Móvil Comunitaria los ciudadanos podrán realizar el registro de publicidad exterior visual, la evaluación silvicultural o la inscripción como generadores de residuos peligrosos, entre otros servicios.

Las personas que requieran llevar a cabo alguno de los trámites ambientales deben tener listos los documentos solicitados en las listas de chequeo. Si es la primera vez que realizas trámites y/o servicios con la Secretaría de Ambiente, recuerda que debes tener:

La cédula, si es personal natural.

El certificado de Cámara de Comercio, si es persona jurídica.

La autoridad ambiental invita a la ciudadanía a participar de estos espacios que buscan llegar a los sectores donde no existe la presencia de la red CADE.

Lista de trámites y servicios ambientales

Registro de grandes generadores de residuos de construcción y demolición – RCD en Bogotá.

Registro de transportadores de Residuos de Construcción y Demolición – RCD en Bogotá.

Registro de acopiadores y gestores de llantas en Bogotá.

Registro de generadores, transportadores y gestores de aceite vegetal usado en el Distrito.

Inscripción como acopiador primario de aceites usados en el Distrito.

Registro de movilización de aceites usados.

Registro de la publicidad exterior visual en el Distrito.

Salvoconducto único nacional para la movilización de especímenes de la diversidad biológica.

Autorización para Expo o Impo de especímenes de Fauna Silvestre (Cites y No Cites).

Certificación para importar o exportar productos forestales en segundo grado de transformación y los productos de la Flora Silvestre no obtenidos mediante aprovechamiento del medio natural.

Verificación para exportar o importar especímenes de flora silvestre amparados con permisos Cites y No Cites.

Permiso de recolección de especímenes de especies silvestres de la diversidad biológica con fines de investigación científica no comercial – Corporaciones.

Evaluación de Permisos de aprovechamiento de fauna silvestre.

Permiso ambiental para zoológicos.

Licencia ambiental.

Permiso de emisión atmosférica para fuentes fijas.

Aprobación de planes de contingencia para los casos de evaluación y seguimiento ambienta para sistemas de control de fuentes fijas.

Autorregulación ambiental para fuentes móviles.

Denuncias de buses chimenea en el Distrito.

Concesión de aguas superficiales – Corporaciones.

Solicitud prórroga de concesión aguas subterráneas vigente.

Permiso de prospección y exploración de aguas subterráneas.

Concesión de aguas subterráneas.

Solicitud modificación de concesión de aguas subterráneas.

Permiso de vertimientos.

Evaluación ambiental de solicitudes de registro de vertimientos.

Inscripción al Ecodirectorio empresarial en el Distrito.

Permiso de ocupación de cauce, playas y lechos.

Autorización ambiental para el incentivo de exención del IVA por acreditación en inversión ambiental.

Inscripción en el Registro Único Ambiental RÚA, para el sector manufacturero en el Distrito.

Inscripción en el registro de generadores de residuos o desechos peligrosos.

Registro del libro de operaciones forestales.

Registro de plantaciones forestales protectoras.

Salvoconducto Único Nacional en línea SUNL – Flora y arbolado urbano.

Permiso o autorización para aprovechamiento Forestal de árboles aislados.

Permiso para el aprovechamiento forestal de bosques naturales únicos, persistentes y domésticos.

Clasificación de impacto ambiental para trámites de licencia de construcción en el Distrito.

Plan de manejo de restauración y recuperación ambiental.

39. Registro de Información sobre la conformación o actualización departamento de gestión ambiental.

40. Certificado de conservación ambiental.

41. Evaluación de estudios de emisiones atmosféricas con miras a verificar el cumplimiento de las normas de emisiones.

42. Acreditación o certificación de las inversiones realizadas en control, conservación y mejoramiento del medio ambiente para obtener descuento en el impuesto sobre la renta.

Clasificación de impacto ambiental para efectos de pago del impuesto predial en el Distrito.

Concepto de favorabilidad para realización de eventos.

Certificación ambiental para la habilitación de los Centros de Diagnóstico Automotor – CDA.

Plan de contingencia para el manejo de derrames de hidrocarburos o sustancias nocivas.

Recepción y trámite de peticiones ciudadanas “Bogotá te escucha”.

Evaluación estudios de ruido.

Concepto ambiental para alanes de implantación en el Distrito.

Gestión Ambiental Empresarial.