3 de 5 fatalidades en el tránsito ocurrieron en horario nocturno tras reactivación económica en Bogotá

Luego del inicio de la reactivación económica en Bogotá desde el pasado martes 8 de junio, la industria del entretenimiento nocturno como bares y gastrobares abrieron sus puertas al público, con lo que no solamente se generó la recuperación de cerca de 3.000 empleos y un aumento de caja, sino que, también, se registró un incremento en las fatalidades por siniestros viales en comparación con el puente anterior de ‘Corpus Christi’ entre el 5 y 7 de junio.

Durante el puente festivo del ‘Sagrado Corazón’ entre el 12 y 14 de junio, el 80% de los fallecidos en el tránsito fueron motociclistas (conductor + acompañante), 3 de las 5 víctimas fatales se registraron en horario nocturno, es decir, entre la 1:00 a.m. y las 4:00 a.m. El exceso de velocidad y conducir bajo el estado de embriaguez serían las principales causas de estos desenlaces fatales.

“Desde la Secretaría de Movilidad hacemos un llamado de corresponsabilidad por una reactivación responsable en Bogotá, el cuidado de la vida en las vías es muy importante, queremos que todos lleguen a casa con sus familias, por eso les recordamos a los ciudadanos la importancia de no exceder los límites de velocidad y por supuesto, no conducir si van beber alcohol, entreguen las llaves y no olvidemos que el virus sigue presente y el autocuidado es vital para preservar la vida”, dijo Leonardo Vásquez, Subsecretario de Gestión de la Movilidad.

El análisis también reveló que, durante el mismo puente festivo en 2019 y 2020 se registraron dos fallecidos, es decir que, el número de víctimas fatales por siniestros viales durante 2021 se duplicó pasando de 2 a 5 muertes, tras la reactivación económica nocturna en Bogotá.

Comparativo por años Fatalidades puente festivo ‘Sagrado Corazón’ Año Peatón Ciclista Motociclista Total víctimas fatales 2019 2 2 2020 1 1 2 2021 1 4 5

Fuente: Secretaría de Movilidad de Bogotá



Se fortalece el control en vía para evitar víctimas en el tránsito

La Secretaría de Movilidad con el grupo ‘Gerencia en Vía’ ha trabajado de la mano con la Policía de Tránsito para fortalecer el control en vía, sobre todo luego de la reapertura de las actividades nocturnas en Bogotá.

Es por eso que durante los fines de semana se implementarán más de 20 puestos de control en corredores críticos de alta siniestralidad, 5 puestos móviles con pruebas de tamizaje de alcoholemia y 16 con radares de velocidad, el objetivo, evitar víctimas de siniestros viales.

En lo corrido de 2021, con corte a 31 de mayo, se han impuesto 1.190 comparendos por exceso de velocidad y 521 por conducir bajo algún grado de alcohol.

Las autoridades les recuerdan a los ciudadanos algunas recomendaciones para un regreso seguro a casa, luego de una noche de diversión y/o de haber consumido alcohol:

· Si va a tomar no maneje

· Solicite con tiempo un servicio de taxi o conductor elegido

· Si usted es la persona responsable de conducir, no exceda los límites de velocidad y acate las normas de tránsito, por ejemplo, detenerse ante un semáforo en rojo sin importar que las vías estén solas

Reactivación de bares y gastrobares

A la fecha, cerca de 800 bares y gastrobares están autorizados para operar cumpliendo las restricciones de aforo y medidas de bioseguridad. Sin embargo, es importante recordar que estos establecimientos podrán trabajar solo entre las 10 de la mañana (10:00 a.m.) y la una de la mañana del día siguiente (1:00 a.m.), y seguirán con una restricción del aforo reducido al 35% de la capacidad de los locales.

Carolina Durán, Secretaria de Desarrollo Económico, aseguró que “se estima que alrededor del 10% de las empresas del sector desaparecieron y que se perdieron alrededor de las dos terceras partes del empleo. Esto es lo que se pretende recuperar. El sector puede generar alrededor de 60 mil empleos directos e indirectos, en su mayoría dirigidos a jóvenes”.

Por su parte, Adriana Plata, Presidente Ejecutiva Nacional de Asobares, agregó que “con la apertura de los bares y gastrobares durante el puente entre el 12 y 14 de junio, se generaron cerca de 3.000 empleos y hubo un aumento de caja significativo para el sector cercano al 30% (…) desde Asobares también estamos trabajando con la industria para que la seguridad vial, el cuidado de la vida en las vías y entregar las llaves sea la premisa de todos los establecimientos de la ciudad y de quienes los visitan; la libertad exige responsabilidad”.

La cuadrilla detallista

Como resultado de la alianza entre la Subsecretaría de Cultura Ciudadana y la Secretaría de Salud, se adelantan varias acciones en el marco de la reapertura nocturna de la ciudad, como la Cuadrilla Detallista, una acción pedagógica que, desde el enfoque de cultura ciudadana busca reforzar el auto y mutuo cuidado.

Durante el puente festivo del ‘Sagrado Corazón’, con los equipos de pedagogía de las SubRedes de salud, se acompañó la reactivación de aproximadamente 60 bares en Kennedy sector Techo y Bosa Central, donde se logró llegar a aproximadamente 4.300 ciudadanos. Adicionalmente se realizaron mediciones piloto de CO2 en 4 bares de las mismas localidades.

“Cada fin de semana, en compañía de las diferentes SubRedes, llegaremos con la Cuadrilla Detallista para hacer pedagogía sobre el cuidado en las localidades y zonas con mayor concentración de bares autorizados para abrir. Este fin de semana estaremos en las localidades de Engativá, Chapinero y Suba” aseguró el Subsecretario de Cultura Ciudadana, Henry Murraín.