98 de cada 100 créditos de fintech son para reportados negativamente en centrales de riesgo

Según el reporte trimestral de inclusión financiera a septiembre de 2020, el 35.2% de la población adulta del país tenía al menos un producto de crédito vigente en el sistema financiero, es decir 12.8 millones de personas.

“Me pidieron tantos papeles que no pude conseguirlos” dice Roberto Pérez desde La Dorada, Caldas. En Cúcuta, Norte de Santander, Carmen Villamizar asegura con dolor que “por la pandemia no pude pagar mis deudas”. En Montería, Judith Lagares relata conmovida que “un poquito más y la pared de la casa se nos viene encima”.

Estos tres colombianos de diferentes edades, profesiones y perfiles tienen en común conocer de cerca la sensación de recibir un no por respuesta. No a sus deseos de ponerse al día en centrales de riesgo. No a la posibilidad de agrupar sus deudas y tener unas mejores condiciones. No a recibir recursos para una mejora locativa que amenaza la vida de su familia.

Roberto, Carmen y Judith pertenecen a los millones de colombianos para quienes la llegada de las fintech se convirtió en la puerta de ingreso a la inclusión financiera y, aunque algunos de ellos tal vez ignoren que se trata de un anglicismo que une los términos ‘finance’ (finanzas) y ‘technology’ (tecnología), para referirse a empresas financieras con alma digital, productos innovadores y servicios ágiles, lo cierto es que sí conocen lo más importante, y es que fueron creadas para simplificar la vida de los usuarios y ofrecer soluciones ágiles e innovadoras.

“El crecimiento exponencial de las empresas fintech en el mundo y en Colombia es muy fácil de dimensionar, si se tiene en cuenta que las fintech estamos presentes en todo el escenario financiero en múltiples campos, por ejemplo, en los préstamos por libranza, en la comercialización de seguros, en las transferencias de dinero, en la compra y venta de títulos, en el asesoramiento de inversiones, entre otras áreas”, explica Jonathan Mishaan CEO de ExcelCredit.

En América Latina el sector fintech ha crecido rápidamente. La innovación tecnológica ha sido fundamental en esta transformación del sector financiero que, de cara a los consumidores, se ha traducido en bajos costos, flexibilidad en los requisitos, agilidad en el servicio y reducción del papeleo. En pocas palabras, ha hecho posible la anhelada inclusión financiera.

“En nuestro caso, promover la inclusión financiera se traduce en dar segundas oportunidades de crédito. En los 8 años de trayectoria que tenemos, hemos financiado a más de 50 mil colombianos de los cuales el 98% estaban reportados negativamente en centrales de riesgo o tenían un historial crediticio, por el cual, ninguna entidad les prestaba dinero. Nosotros ayudamos a los colombianos a sanear sus deudas de forma confiable y segura para que se pongan al día con sus obligaciones crediticias con un pago a la medida de sus posibilidades evitándoles acudir a prestamistas informales que representan grandes riesgos para los colombianos”, afirma Jonathan Mishaan CEO de ExcelCredit.

4 barreras del sistema financiero que las fintech resuelven

Según la Banca de las Oportunidades, las principales barreras del acceso al crédito son primera, la autoexclusión (64%). Segunda, los requisitos (20%); tercera, los altos costos (10%) y, cuarta, los reportes negativos en centrales de crédito (5%).

Las fintech han sabido superar estas barreras. Al respecto, Erick Rincón, Presidente de Colombia Fintech asegura que “el sector tiene modelos de negocio que, apalancados en la tecnología, han permitido transformar productos y servicios financieros tradicionales, logrando convertirse en un actor más competitivo al desarrollar financiamiento alternativo para sectores infra o sub bancarizados que se encontraban desatendidos por las entidades tradicionales, lo que ha generado un crecimiento del 36% de este sector en los últimos 3 años: en 2017 existían 237 fintech y a mayo del 2020 aumentaron a 322, de las cuales tenemos afiliadas con nosotros cerca de 250”.

Según Rincón, a enero de 2019, el sector atendió cerca de 2.5 millones de créditos digitales, y a mayo de 2021, el número está cerca de los 4 millones de créditos digitales con un promedio de 300.000 pesos colombianos.

98 de cada 100 créditos son otorgados a personas reportadas negativamente

La nueva Agenda 2030 de las Naciones Unidas reiteró el acceso ampliado a servicios financieros en 5 de sus 17 nuevos objetivos para el desarrollo sostenible (ODS).

El desarrollo sostenible es un aspecto crucial para ExcelCredit, una fintech en proceso de crecimiento. “Para nosotros, facilitar el acceso al crédito es una herramienta para disminuir la pobreza, promover la equidad y favorecer el crecimiento económico, por eso, nuestro foco son aquellos colombianos que por diversas razones están en mora y por tanto, desatendidos. Ellos son los que más necesitan el acceso al crédito y para ellos están diseñadas nuestras soluciones financieras fáciles, oportunas y generadoras de tranquilidad”, añade Mishaan.

Las cifras son contundentes. En 8 años de trayectoria, ExcelCredit, reconocida como la Fintech especializada en dar segundas oportunidades de crédito, ha entregado más de 53 mil créditos de los cuales 98% corresponden a personas reportadas negativamente en centrales de riesgo, 28% de ese total son personas entre 60 y 70 años.

En cuanto al uso del crédito, 45% de estos fueron destinados para consumo, 44% en saneamiento de deudas, 6% para reparaciones o mejoras locativas y 5% en negocios.

Respecto a los solicitantes, 68% son hombres y 32% son mujeres donde el 81% son pensionados, 13% empleados gubernamentales, 5% a docentes y 1% policías.

Las 3 ciudades en las que más ha trabajado ExcelCredit por la inclusión financiera son Bogotá, Barranquilla y Cali.