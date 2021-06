¿Qué tanto impacto tienen las selfies en los seres humanos?

¿Por qué la cámara para selfies es tan importante hoy en día? Por primera vez en la historia en un evento de lanzamiento mundial, TECNO presenta el móvil CAMON 17 Pro, un dispositivo que no solo muestra su arquitectura; sino también analiza temas que invitan a la reflexión, que rodean el auge de las selfies y las necesidades de las nuevas generaciones.

“Rise Of The Selfie” es un documental que describe la forma de mirar el futuro. Las selfies serán un medio importante de autoexpresión, no solo para individuos sino también para grupos, ya sea en línea o en persona. La película presenta a los expertos Thomas Curran, profesora de psicología, Eugenie Shinkle, lectora de fotografía y Lucy Hedges, periodista tecnológica en fotografía, para compartir sus valiosos conocimientos. Presentaron a la audiencia los inicios menos escuchados de la selfie, para comprender los hábitos de esta generación y por qué el TECNO CAMON 17 es tan adecuado para sus usuarios.

Este fenómeno social ha ganado un gran impulso en los últimos años y se ha convertido en un elemento central de la forma en que las personas se expresan. El mundo ha cambiado permanentemente debido a los impactos de COVID-19 y la función de selfie quizás se ha vuelto aún más importante a medida que la gente la usa para mantenerse en contacto con sus seres queridos de manera segura. El CAMON 17 Pro es el primer producto que enfoca este comportamiento, ya que los usuarios hoy en día en la era post-epidémica asocian los selfies con su identidad, haciendo que los fabricantes de teléfonos como TECNO se sienten y tomen nota.

TECNOMobile hace un debut con el teléfono para selfies más nítido de la industria, con un notable impulso de una manera perspicaz, destacando liderazgo en cámaras y hecho para satisfacer las necesidades de esta joven generación, tanto funcional como social y emocionalmente.

“La entrada del TECNO CAMON 17 al mercado de los teléfonos inteligentes llegó en el momento perfecto. Los usuarios quieren más de sus selfies y agradecerían un teléfono inteligente con una cámara de alta calidad que les otorgue la libertad de explorar su creatividad. La serie TECNO CAMON de hoy ha simplificado el proceso de toma de fotografías para facilitar el uso del usuario y lo ha hecho mucho más agradable incluso para alguien que no esté muy informado en tecnología móvil. Los usuarios podrán disfrutar de fotos realistas, la pantalla FHD del TECNO CAMON 17 es extremadamente clara a través de videollamadas. También pueden sumergirse por completo en videos de alta definición y juegos intensos”. Afirma Hank Manager Marketing Latam.

En la película, Sara Johansen, modelo de moda, ilustra cómo las selfies cambian las reglas del juego para que las personas que no son celebridades, se conviertan en influencers. Ella posa con el TECNO CAMON 17 en el documental, haciendo alarde de los elegantes detalles del teléfono y sus habilidades para hacerse selfies.

Sara afirma “Los teléfonos para selfies como el TECNO CAMON 17 Pro permiten a los usuarios controlar sus propias imágenes al tomar fotos que muestran lo mejor de sí mismos, y también es una sugerencia inconsciente de ser el mejor yo, que es el valor central de la selfie. Equipado con las funciones más actualizadas, el TECNO CAMON 17 también utilizará el TAIVOS 2.0 de próxima generación para optimizar la configuración de la cámara en función de los cambios de paisaje del usuario. Todo esto es capturado por una cámara frontal que se coloca discretamente”.

El innovador lanzamiento explora la historia de la selfie y refleja el horizonte de una marca en ascenso que ejerce más esfuerzos en el cuidado industrial, social y humanístico. En lugar de solo enfocarse en la cartera de productos, lo que es una indicación de que TECNO está en camino a convertirse una de las marcas líderes en todo el mundo. Como marca global en ascenso, TECNO está mostrando la visión y madurez como líder intelectual que contribuye a la conversación global a través de la comisión del documental.