Destinos preferidos por los colombianos para viajar en mitad de año

El flujo de colombianos que viajan al exterior y a destinos locales es una tendencia que sigue al alza. Según el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, aproximadamente 278.168 millones de compatriotas salieron del país, lo que representó un aumento de 47.1% frente al año anterior, además, se registró el arribo de 192.875 extranjeros al país.

Por ello, y a la hora de viajar, los destinos más preferidos por los cafeteros para escaparse de la rutina y recargar energías los lideran destinos domésticos, seguido por Estados Unidos, México, España, Panamá, Chile, Venezuela y República Dominicana, de acuerdo al último estudio de tendencias en viajes en LATAM realizado por Assist Card, organización dedicada a brindar asistencia integral al viajero que evidencia las nuevas preferencias de los turistas en la región, así como el nuevo perfil del viajero en pandemia.

El estudio revela que los colombianos han comenzado a planear viajes internacionales con un promedio de 42 días de anticipación. Además, la mayoría coincide en una duración de 13 días y destaca a Estados Unidos -con incremento de 18% en las búsquedas intermensuales- y algunas de sus principales ciudades como Miami, Nueva York y Orlando, entre los destinos más buscados.

Así, los colombianos tomaron un tiempo de 27 días de anticipación en promedio para planificar sus viajes locales, planeando tener una estadía de 4 días en ciudades como Cartagena, Medellín, Santa Marta y Bogotá.

Igualmente, las búsquedas vinculadas a los viajes realizadas por los colombianos muestran un crecimiento desde mediados de mayo que se mantienen en subida a un ritmo de +17% comparado con el de 2020 y respecto al interés de los colombianos por las asistencias en viaje, se muestra en mayo un crecimiento de 15 puntos, respecto del mes anterior.

Además, el informe revela que el perfil principalmente de viajeros jóvenes e informados, con intenciones de salir de la ciudad o el país por motivos de estudio u ocio, presentando en el último mes una inclinación hacia destinos de turismo médico. De esta manera, los destinos que ofrecen experiencias de vacunación, están marcando los cambios, destacando estadías en cosmopolitas y destinos de playa.

El informe detalla también, que la pandemia ha cambiado los hábitos de los viajeros y las asistencias contratadas para los viajes al exterior también se han reconfigurado. Prueba de ello es el aumento de las consultas y las ventas de asistencias hacia destinos internacionales en el último mes en consecuencia, de un mix entre conciencia individual y obligatoriedad gubernamental.

Frente a este nuevo perfil de viajero, los diferentes actores de la industria del turismo se reacomodan rápidamente para dar respuestas a las nuevas demandas y necesidades. Por esa razón, diferentes empresas de la industria turística se han unido a iniciativas como el CyberLunes, que irá desde el 21 al 23 de junio, con el fin de que los cafeteros puedan realizar sus viajes soñados y a bajos precios con las mejores marcas del país

