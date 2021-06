Pacientes con arritmias cardiacas también fueron priorizados para vacuna contra el Covid-19

–Por estar incluidos en los sectores de población con mayores riesgos frente al Covid-19, debido a la disminución de su capacidad fisiológica, las personas que han sido diagnosticadas con arritmias cardiacas fueron priorizadas para recibir la respectiva vacuna contra el virus, informó el Ministerio de Salud.

Las arritmias cardiacas son un trastorno de la frecuencia cardíaca -pulso, o del ritmo cardiaco y ocurren cuando los impulsos eléctricos que coordinan los latidos cardíacos no funcionan adecuadamente, lo que hace que el corazón lata demasiado rápido (taquicardia), demasiado lento (bradicardia) o de manera irregular. «Una arritmia puede no causar daño, ser una señal de otros problemas cardíacos o un peligro inmediato para la salud», explicó Nubia Bautista, subdirectora de Enfermedades No Transmisibles del Ministerio de Salud y Protección Social.

Según datos del Sistema Integrado de Información de la Protección Social -SISPRO, entre los años de 2010 a 2020 han fallecido 373 personas con esta patología, lo que representa una tasa de 7,4 por 1.000.000 de habitantes.

Los principales síntomas son las palpitaciones que producen una sensación subjetivamente anormal de los latidos cardíacos, que pueden ser percibidos como latidos fuertes, latidos adelantados, latidos irregulares o latidos taquicárdicos. Los síncopes que son pérdida de conocimiento debido a la disminución del flujo cerebral, se presentan en arritmias graves.

Otros síntomas son mareos, dolor torácico, pérdida de conocimiento, pero también puede pasar inadvertida y detectarse casualmente cuando se realizan pruebas diagnósticas.

Asimismo, reseñó Bautista que las causas principales son: el impulso eléctrico no se genera adecuadamente, el impulso eléctrico se origina en un sitio erróneo o los caminos para la conducción eléctrica están alterados.

«Se debe tener en cuenta que hay diferentes tipos de arritmias, las más comunes se presentan en adultos mayores, por lo que además de esta patología se asocian otras cardiopatías. En este sentido, es necesario recordar las medidas generales para el cuidado de la salud cardiovascular tales como una alimentación sana y balanceada, la realización de actividad física regular, el no consumo de tabaco y el no consumo nocivo de alcohol», añadió Bautista.

La Sociedad Colombiana de Cardiología y Cirugía Cardiovascular manifestó que la vacuna es la forma ideal de detener esta pandemia, y asimismo de frenar la vulnerabilidad que tienen los pacientes con esta enfermedad a padecer cuadros graves y letalidad por el nuevo coronavirus.