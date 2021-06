REFLEXIONES EN TORNO AL DIA DEL PADRE

Por: Carlos Fradique-Méndez

Abogado de Familia y para la Familia

DIPLOMADO EN EDUCACIÓN PARA LA VIDA EN FAMILIA (346)

Concepto de familia.

La familia está formada, en sentido restringido, por mamá, papá e hijos. No se pueden excluir a los(as) abuelos(as) que también son suegros(as) Por gratitud se han elegido días especiales para rendir homenaje a estas personas. En junio corresponde el turno a los padres.

Historia del día del padre.

La historia nos relata que el 19 de junio de 1909 en Estados Unidos, Sonora Smart Dodd quiso homenajear a su padre, Henry Jackson Smart. Este veterano de la guerra civil se convirtió en viudo cuando su esposa murió en el parto de su sexto hijo. Fue en una granja rural en el estado de Washington donde Henry Jackson se hizo cargo de la educación de seis niños. Sonora Smart se dio cuenta de que su padre había sido todo un ejemplo a seguir y propuso la fecha del nacimiento de su padre, el 19 de junio, para celebrar el Día del Padre. En 1966 el presidente Lyndon Johnson firmó una proclamación que declaró el tercer domingo de junio como día del padre en Estados Unidos.

La superada época del machismo.

En vigencia de la época del machismo, el padre era el jefe del hogar, quien ejercía la patria potestad y a quien se le reclamaba el sustento del hogar y el cumplimiento de este deber se llamó paternidad responsable.

Hoy las relaciones de familia han cambiado sustancialmente y ya no se habla de paternidad responsable, sino de progenitura responsable.

Mamá y papá concurren en proporción a sus capacidades al sostenimiento y crianza de los hijos. El embarazo es responsabilidad de hombre y de mujer y el hombre no debe embarazar y la mujer no debe quedar embarazada si no cuentan con los recursos necesarios para la buena crianza de sus hijos.

Una razón de más para defender la necesidad de que el padre deba intervenir en los casos en los que se opte por el aborto no definitivamente necesario.

Una razón de más para justificar la licencia de paternidad que acaba de ser extendida hasta por 5 semanas. Esta licencia no debe estimular tener hijos sin prever su crianza y educación.

Los padres en ausencia de padres biológicos.

Quienes suplen la falta de padre generalmente son los abuelos, los padrastros, los padres adoptivos, los padres de crianza y las mamás-papás.

Los abuelos desempeñan papel importante cuando las adolescentes se embarazan, muchas veces sin tener certeza de quien es el padre de su hijo, y por ser el progenitor un menor irresponsable, ellos deben asumir el rol de criadores de sus nietos.

Los padres adoptivos se ofrecen como padres de amor, padres nobles y deben prepararse para llevar con prudencia los reclamos que hagan sus hijos si alguna vez reprochan a sus padres biológicos el haberlos abandonado.

La jurisprudencia ha creado una nueva clase de padres a los que llama padres de crianza. En sentencia T-606/13, la H. Corte dijo: “La protección constitucional a la familia no se restringe a aquellas conformadas en virtud de vínculos jurídicos o de consanguinidad exclusivamente, sino también a las que surgen de facto o llamadas familias de crianza, atendiendo a un concepto sustancial y no formal de familia, en donde la convivencia continua, el afecto, la protección, el auxilio y respeto mutuos van consolidando núcleos familiares de hecho, que el derecho no puede desconocer ni discriminar cuando se trata del reconocimiento de derechos y prerrogativas a quienes integran tales familias.”

Frente a estas consideraciones parece contradictorio que la H. Corte no reconozca a la llamada U.M.H. como un verdadero matrimonio.

Feliz día y llamado de atención.

En una sociedad con abundantes padres irresponsables, las mamás que asumen solas la crianza y educación de sus hijos son verdaderas heroínas y a ellas se les conoce como mamás-papás y merecen un reconocimiento especial.

Entonces este 20 de junio, tercer domingo de junio, en sentido amplio DIA DEL PADRE, es una buena oportunidad para llamar la atención sobre el embarazo, la progenitura y el abuelazgo responsables.

FELIZ DÍA A LOS PROGENITORES RESPONSABLES y RECORDEMOS: CERO EMBARAZOS EN Y POR ADOLESCENTES.

Bogotá, semana del 21 al 28 de junio de 2021.

