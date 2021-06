Tirón de orejas de la JEP a la Procuraduría sobre el correcto trámite para el traslado de actuaciones disciplinarias

–En el marco de respuesta a una acción de tutela, la Sección de Apelación de la Jurisdicción Especial para la Paz, JEP, le dejó claro a la Procuraduría General de la Nación que las actuaciones disciplinarias que realiza el Ministerio Público no pueden ser trasladas a esa Jurisdicción sin ser requeridas previamente y tampoco pueden ser suspendidas hasta agotar todos los trámites.

A través de la Sentencia 245 de 2021, la Sección de Apelación de la JEP resolvió una acción de tutela presentada por dos sargentos del Ejército Nacional que solicitaron la prescripción de sus casos por vencimiento de términos en el curso de una investigación disciplinaria realizada por la Procuraduría sobre su presunta participación en el asesinato de una persona que fue presentada como muerta en combate el 14 de enero de 2007.

Los dos sargentos solicitaron el acceso a los expedientes disciplinarios abiertos en su contra, pero la Procuraduría Delegada para la Defensa de los Derechos Humanos se los negó, explicando que la actuación disciplinaria se suspendió porque el expediente fue remitido a la JEP.

Luego del análisis del procedimiento sobre la entrega de la información a la Jurisdicción, la Sección de Apelación confirmó que el expediente de los sargentos fue trasladado con otros 1.712 archivos que no fueron depurados ni clasificados por la Procuraduría y tampoco fueron requeridos en ninguno de los macrocasos abiertos por la Sala de Reconocimiento de Verdad.

Por lo anterior, la Sección de Apelación dejó sin efecto la suspensión de la actuación disciplinaria contra los sargentos, ordenó a la Procuraduría Delegada para la Defensa de los Derechos Humanos tramitar sus solicitudes y también ordenó el traslado del expediente a la Sala de Definición de Situaciones Jurídicas para resolver la competencia de la JEP en esos casos.

En la misma decisión, la Sección de Apelación exhortó a la Procuraduría para que, en el plazo de dos meses, revise y ordene 195 actuaciones disciplinarias que fueron remitidas el 10 de septiembre de 2020 a la JEP y reactive los procesos mientras continúa el trámite de competencia del Alto Tribunal.

La sentencia también dejó en firme tres requisitos para determinar cuándo las investigaciones y los procesos penales ordinarios, así como las actuaciones disciplinarias, deben ser suspendidos por competencia de la JEP: Primero, que se constate que los asuntos cumplan todos los factores de competencia de la Jurisdicción (personal, material y temporal); Segundo, que se profiera una decisión judicial que verifique la configuración de dichos factores; y Tercero, que el proceso ordinario haya culminado la fase de investigación.

Así mismo, la Sección de Apelación reiteró que “esta Jurisdicción no puede convertirse en el ‘repositorio’ o la bodega –incluso digital– de todos los casos que directa o indirectamente tengan que ver con el conflicto armado no internacional» y aclaró que la Procuraduría debió remitir a la JEP un informe con los trámites de su competencia y no los expedientes en su versión digital.