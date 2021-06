‘Timochenko’ pide perdón a víctimas de secuestros cometidos por las Farc

El máximo líder del partido Comunes, antes FARC, Rodrigo Londoño, alias Timochenko, pidió perdón a las víctimas de secuestros cometidos por la antigua guerrilla, algunas de las cuales vio cara a cara en el marco del evento Verdades que liberan, organizado por la Comisión de la Verdad.

«Nos presentamos aquí, con la frente inclinada y el corazón en la mano, con la decisión sincera de pedir perdón, y pedimos perdón por todas las conductas que reconocemos y aquellas ligadas a ellas que por alguna razón involuntaria se nos hayan podido escapar», dijo Timochenko.

Afirmó que los firmantes del Acuerdo de Paz han solicitado con «humildad» que se los perdone por los padecimientos que causaron las extintas FARC-EP con la «lamentable» práctica del secuestro.

En el encuentro, que se realizó en un céntrico teatro de Bogotá, también estuvieron presentes los exjefes de la extinta guerrilla como Pastor Alape y el actual senador Julián Gallo, conocido como Carlos Antonio Lozada, quienes también expresaron su pedido de perdón a las víctimas de secuestros en discursos separados.

Entre las víctimas que asistieron al encuentro estuvieron la excandidata presidencial Ingrid Betancourt, los políticos Alan Jara y Luis Eladio Pérez, y el policía Jhon Frank Pinchao, entre otros.

Por primera vez, en la Comisión de la Verdad se produce un encuentro cara a cara de las víctimas, entre ellas Ingrid Betancourt, con tres excabecillas de las desaparecidas Farc: Rodrigo Londoño, Carlos Antonio Lozada y Pastor Álape.

«Verdades que liberen: reconocimiento de responsabilidades de secuestro por parte de Farc», se denomina este acto:

Las siguientes son algunas de las expresiones de los participantes en el encuentro celebrado en el Teatro Libre de Chapinero, en Bogotá:

-“Las víctimas que hoy nos acompañan de manera generosa han encarado un diálogo con quienes han sido sus victimarios y los excombatientes han asumido su compromiso con la verdad que es cimiento de una paz estable y duradera”: Marta Ruiz, comisionada.

-“Queremos que en este escenario se sienta la presencia de los miles de secuestrados y desaparecidos en el secuestro. De los que regresaron a sus casa después de que les arrancaran parte de la vida”: Francisco de Roux, presidente de la Comisión de la Verdad.

-“La Comisión también abre este escenario a los responsables. A los hombres y mujeres que dirigieron en la guerra las espantosas operaciones de secuestro. También están aquí voluntariamente”: Vicente de Roux.

-“De los que murieron en el secuestro, de los que fueron asesinados en el secuestro. Este dolor sin límite llena este escenario del Teatro Libre, el teatro de la libertad. Y es un homenaje a cada uno de ellos y ellas”: Francisco de Roux.

-“Están aquí para reconocer ante sus propias víctimas, ante Colombia y ante el mundo, su inmensa y durísima responsabilidad y su determinación de dignificar a aquellos a quienes vulneraron la dignidad y la vida”: Francisco de Roux.

-“Queremos limpiar este acto de cualquier sesgo de cinismo irresponsable y fatal. Que nada tenga de apariencia o de montaje o de exculpación de responsabilidades o de legitimación del horror que no tiene justificación”: Francisco de Roux.

“Queremos decirle a las víctimas que su dolor es un dolor que tenemos que llevar todos y todas en Colombia. Eso hemos sido y desde allá tenemos que rescatarnos como seres humanos”: Francisco de Roux.

“No los hemos invitado para pedirles que perdonen. El perdón es un acto libre, que solo puede salir de la profundidad de cada uno, un acto de soberanía a quien nadie puede ser constreñido”: F. de Roux.

-“Termino expresando nuestra gratitud profunda por todos ustedes que han tenido la grandeza humana, el coraje, el amor por este país que los tiene aquí. Agradecemos a Colombia y a la comunidad internacional”: Francisco de Roux.

-“Confiamos en que la profundidad del espíritu que hace de ustedes seres humanos extraordinarios hará de esta mañana un paso irreversible para la reconciliación de Colombia”; Francisco de Roux.

-“Es imposible olvidar, estamos obligados como sociedad a recordar los horrores de una guerra que desangró a Colombia en los últimos 50 años. No podemos olvidar nosotros las víctimas, ni las FARC el nivel de degradación del conflicto»: Carlos Cortés, hijo del periodista Guillermo «la Chiva» Cortés.

-“Ustedes señores de las FARC convirtieron el dolor de 20.000 familias en mercancía intercambiable por dinero llevando a la máxima degradación al ser humano al humillarlo a niveles impensables”: Carlos Cortés.

-“Esta degradación del conflicto también se dio por parte del Estado y la sociedad civil, todos somos culpables de una u otra forma culpables de ese horror»: Carlos Cortés.

-«Todos los días deberíamos preguntarnos frente al espejo ¿qué hicimos para evitar la masacre y desaparición de la UP?, ¿qué hicimos cuando tuvimos conocimiento de los falsos positivos?»: Carlos Cortés.

-“No todo está perdido para Colombia porque hemos demostrado que con el diálogo podemos llegar a acuerdos. Pero hay que desarmar los corazones y exigir la verdad”: Carlos Cortés.

-“Estamos acá esperando que las personas que tanto mal nos hicieron nos digan la verdad”: Roberto Lacouture.

-“Fui secuestrado en 1989 y durante el cautiverio estuve un tiempo amarrado, después de mi secuestro a mi familia la persiguieron, tuvimos 15 secuestros, un tío fue asesinado”: Roberto Lacouture.

-“Estoy acá para decir que esto tiene que continuar, que las Farc no pueden volver a las armas, pero que deben dejar también el discurso de armas, es necesario hacer La Paz del verbo”: Roberto Lacouture.

-“Estoy acá porque necesito sanar mi corazón, necesito perdonar”: Diana Daza, esposa de víctima de secuestro.

-“Cuánto peso tenemos que cargar las familias cuando sucede un hecho como el secuestro. 31 años después, no he logrado hacer mi duelo… Gracias a Dios hemos ido, poco a poco, recuperando la vida”: Diana Daza.

-“Hoy les digo a las Farc que deben darse la oportunidad de asistir a un proceso de estos para que sanen su corazón. No pueden dar marchar atrás, deben cumplir con lo acordado, aunque nada de lo hecho se olvide”: Diana Daza.

-“Nosotros causamos mucho dolor y por eso esta guerra había que terminarla”: Abelardo Caicedo, excombatiente FARC-EP.

-“El paso que dimos con el acuerdo es trascendental para La Paz del país”: Abelardo Caicedo, excombatiente.

-“Necesitamos espacios que nos permitan a nosotros también sanar“: Abelardo Caicedo, excombatiente.

-“Son muchas las cosas que no debieron suceder en este conflicto y una de las más dolorosas es el secuestro. He entendido que sus víctimas llevaron la peor parte”: Pedro Trujillo, excombatiente.

-“Esto no debió suceder nunca, un dolor del que no fuimos conscientes, pero del que hoy somos responsables”: Pedro Trujillo, excombatiente.

-“Reciban mi sincero deseo de contribuir a esclarecer a la verdad y a la sanación de tanto dolor. Nuestro compromiso con la paz sigue intacto”: Pedro Trujillo, excombatiente.

-“Estoy acá porque quiero la paz para lo país, un país que se desangra todos los días. No quiero que mis hijos o muertos vivan el horror de la guerra”: Armando Acuña, víctima de secuestro.

-“Lo inhumano del secuestro es tener una cadena y estar amarrado a un palo. No saben el dolor. El Estado no estuvo pendiente de mi, no quiero que esto se repita”: Armando Acuña.

-“La verdad es una oportunidad para vivir en paz. Quiero pedirles que hagan todo lo humano por la paz de Colombia, les pido que hagan lo que puedan y que no revictimicen más”: Armando Acuña.

-“¿Qué autoridad tenía el secretariado para decidir quién vivía o moría? ¿Por qué no lo liberaron? ¿Por qué nos dejaron sin mi papá? Su ausencia es irremplazable. Nos dejaron con el corazón roto”: Jorge Ignacio Echeverri, hizo del exministro Gilberto Echeverri, asesinado en cautiverio por las Farc.

-“Agradezco la generosidad de las víctimas y lo que más deseamos es que a través del Acuerdo podamos garantizar la no repetición. Hemos sido víctimas y responsables”: alias Carlos Antonio Lozada (Julián Gallo Cubillos), excabecilla de las extintas Farc y actual senador.

-«Por supuesto que pedimos perdón, pero queremos que no sea algo impostado que salga aquí. Nosotros hemos pedido perdón muchas veces, por muchos actos. Aquí puedo pedirlo, no perdemos absolutamente nada, lo hemos solicitado en innumerables espacios, pero queremos que eso salga y brote del corazón, de lo profundo, en un momento en el que nazca, y no algo impostado para efectos de un registro en la prensa, por eso no lo hemos dicho aquí, porque este acto tenía otra connotación»: Carlos Antonio Lozada.

-«Cuando ocurrieron estos dolorosos hechos yo estaba en la comandancia del bloque Magdalena Medio. Cuando murieron Guillermo Gaviria y Gilberto Echeverry en medio de su liberación sentí inmenso dolor»: Alias Pastor_Alape, excabecilla de las Farc.

-“No hay palabra que pueda justificar el dolor causado. Lo único que vale son los actos que podamos tejer para resarcir nuestros errores”: Alias Pastor_Alape, excabecilla de las Farc.

-“Reconocemos que Guillermo Gaviria y Gilberto Echeverri son mártires de la paz. Es un crimen que fue producto de la incoherencia de la guerra, de la ceguera en la que caminamos cuando estábamos en guerra”: Alias Pastor Alape.

-«Hemos solicitado perdón en varias ocasiones, las solicitudes deben ser sinceras no algo impostado para la prensa, las hacemos humana y personalmente con las víctimas. Le quitamos la vida a un aliado estratégico por la paz, este crimen extendió la guerra y el tiempo para encontrar la solución política al conflicto. El peso de la vergüenza que llevamos sobre nuestros hombros no la podremos borrar hasta que este país respire un nuevo ambiente»: Pastor Alape.

-«Sólo podemos decirles que no guardamos sino esperanzas de que algún día nos puedan perdonar. No hay justificación ni palabras que valgan el dolor causado. Reconocemos que Guillermo Gaviria y Gilberto Echeverry son dos mártires de la paz por causa de nuestras atrocidades»: Pastor Alape.

-«Si no paramos estas guerras vamos a seguir recogiendo víctimas, si no generamos otras condiciones de respeto a la humanidad vamos a seguir en lo mismo. La guerra nos ubica en momentos de cegueras que nos envenenan el corazón, sorderas que sólo nos permiten escuchar los estruendos de la muerte: Pastor Alape.

-«Para empezar debemos dejar de medir la guerra en estadísticas, debemos reflexionar sobre el dolor de cada guerra y lo que han significado. El daño ha sido irreparable, se desbordaron los límites de la dignidad humana. Me dolió como se manipuló el sufrimiento en este país y no se entendió el dolor del profesor Mocayo. Yo creo que todos tenemos responsabilidades y debemos ser solidarios para que jamás ese sufrimiento se repita: Rubén Zamora, excabecilla de las Farc.