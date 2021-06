El cara a cara de excabecillas de las Farc con sus secuestrados: Muchas lagrimas entre las víctimas, ninguna entre los victimarios

–“Oí el relato de mis hermanos de dolor. He llorado con ellos y me cuesta trabajo no seguir llorando, pero debo confesar que me sorprende que del lado de los victimarios no haya habido una sola lágrima”, advirtió Ingrid Betancourt, en su intervención en el cara a cara que sostuvieron este miércoles en la Comisión de la Verdad, los excabecillas de las Farc con sus víctimas del secuestro.

El encuentro se inició con un minuto de silencio en memoria de las víctimas, de quienes murieron tras sufrir las cadenas y los abusos durante el duro cautiverio en las selvas colombianas.

«Hemos honrado la memoria de las víctimas con un minuto de silencio. Es un acto solemne en el que hemos recordado a cada persona secuestrada y cada vida apagada. Por cada una de ellas estamos aquí y por ellas seguiremos trabajando», declaró Rodrigo Londoño, alias Timochenko, el último «comandante» de las desaparecidas Farc.

Además, dijo: «Nos presentamos aquí, con la frente inclinada y el corazón en la mano, con la decisión sincera de pedir perdón y pedimos perdón, por todas las conductas que reconocemos y aquellas ligadas a ellas que por alguna razón involuntaria se nos hayan podido escapar, declaró alias Timochenko, máximo cabecilla de las extintas Farc en el cara a cara promovido por la Comisión de la Verdad con las víctimas del secuestro por parte de la agrupación guerrillera».

Timochenko aseguró que «sin dubitativas asumimos nuestra responsabilidad y con sinceridad guardo la esperanza de que nuestros actos puedan sanar las heridas que les ocasionamos».

«A una sola voz, los firmantes del Acuerdo de Paz hemos solicitado con humildad que se nos perdone por los padecimientos que causamos las extintas FARC-EP con la lamentable práctica del secuestro. Nunca más», puntualizó Londoño.

“Reconocemos que las víctimas de secuestró fueron sometidas a tratos inhumanos y que un alto número de ellas perdieron su vida estando en nuestras manos”, subrayó el excabecilla de las Farc y añaadió:

“A quienes nunca regresaron y a sus familiares les suplicamos perdón. También a la sociedad colombiana. Somos conscientes que nada puede justificar el dolor”.

A su turno, el presidente de la Comisión de la Verdad Francisco de Rox, afirmó:

“Estos no son errores, no son equivocaciones, son actos de utilización de la libertad. Y por eso son crímenes y eso es lo que hace esto tan delicado. Esos son crímenes de guerra”.

El acto fue muy emotivo, pues por primera vez, en un acto público, antiguos comandantes y excombatientes de las Farc se encontraron cara a cara con sus víctimas. El escenario, organizado por la Comisión de la Verdad, fue el Teatro Libre de Chapinero, en Bogotá, donde se llevó a cabo el ‘Encuentro por la Verdad: reconocimiento de responsabilidades de secuestro’.

La tarima fue dispuesta con seis asientos y acogió a las víctimas y a los exguerrilleros. El dolor sin límite llenó el escenario del “teatro de la libertad”, como lo llamó Francisco de Roux, presidente de la Comisión de la Verdad. Al escuchar los testimonios desgarradores de las víctimas se abrió el espacio para transitar por el camino de las memorias colectivas que necesita el país.

Allí confluyeron, por parte de las víctimas, los relatos crudos del secuestro y exigencias de verdad y reparación hacia la antigua guerrilla. Por parte de los exintegrantes de las guerrillas, se produjo el reconocimiento del delito y la búsqueda de perdón por estos crímenes. Frente a los cuales, tajantemente, De Roux pidió que no se denominen como errores, porque fueron actos “de utilización de la libertad” y se constituyen como crímenes de guerra.

Ángela Cordón fue una de las víctimas que participó de este encuentro. Ella perdió a su padre y a su tío, Guillermo y Reinaldo Cordón, respectivamente. Desde el 2003, su familia desconoce el paradero de sus familiares y en el proceso de incertidumbre y dolor se enfrentaron a la vulneración de su condición de víctimas cuando habiendo perdido a la cabeza del hogar debieron correr con los gastos de impuestos al negocio de su padre, situación que afectó la estabilidad económica de la familia. Al contar su historia, Ángela pidió el fortalecimiento del enfoque de género, la verdad sobre el paradero de sus seres queridos y en especial la no repetición del conflicto, porque “vinimos a florecer, no a desaparecer”.

Si bien las víctimas exigieron que se les pidiera perdón, Carlos Antonio Lozada prefirió no hacerlo, porque calificó como “acto cínico” decir la palabra en un acto público solo para buscar titulares de prensa; dijo que lo haría en otros escenarios alejados de lo mediático. Además, añadió, ya ha pedido perdón en otros escenarios privados y públicos. También dijo que la guerra ensordeció el sufrimiento de quienes nada tenían que ver: “Cuando escuchamos por primera vez en La Habana los relatos de las víctimas, necesariamente se generó un impacto enorme. Se dejó de lado los ruidos y explosiones para ver lo inhumano de esta guerra”.

Helmuth Angulo, otra de las víctimas presentes, quien desconoce el paradero de sus dos padres secuestrados en La Calera, manifestó su escepticismo frente al Sistema Integral de Verdad Justicia, Reparación y No Repetición. Pidió agilidad en la búsqueda de los cuerpos de sus familiares y solicitó a la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) la ejecución de sanciones a los exintegrantes de las FARC-EP para lograr justicia.

Ingrid Betancourt, al cierre del evento, expresó sus críticas a las declaraciones de los excombatientes. Si bien destacó que ellos nombraron ciertas dinámicas del secuestro, discutieron las diversas revictimizaciones a las que han sido expuestas las víctimas y llegaron a mencionar la vergüenza que les produjo el haber cometido actos sin justificación alguna, en representación de miles de víctimas ella expresó que quieren escuchar un perdón sincero que venga del alma, más no uno con tintes políticos.

“Escuché con emoción los relatos de mis hermanos, los vi llorar y me cuesta trabajo no seguir llorando, pero debo confesarle que me sorprende que de este lado todo estemos llorando y del otro lado no haya lágrima alguna”, expresó Betancourt.

Del lado de los exguerrilleros, Rodrigo Londoño admitió el sentimiento de vergüenza producto de los secuestros que hirieron a todas y todos en lo más sagrado del corazón, la comprensión de que hay quienes se abstienen de perdonar y la aspiración por el establecimiento de la paz. “Esperamos que alguna vez puedan perdonarnos por el dolor incalificable del secuestro”, manifestó.

Ante este reclamo, Eduardo Cifuentes, presidente de la JEP, esclareció que los secuestros “fueron delitos de lesa humanidad. En el caso 01, esperamos que pronto se dé una audiencia para el acta de reconocimiento con sanciones por crímenes de guerra y delitos por lesa humanidad”. Luz Marina Monzón, directora de la Unidad de Búsqueda de personas dadas por Desaparecidas, agradeció a los “familiares que siguen buscando a sus seres queridos”, pues dijo que así se construye paz. “Invito a todos los excombatientes a que, con sus actos, contribuyan a sanar este dolor”, concluyó.

Las siguientes son algunas de las expresiones de los participantes en el encuentro celebrado en el Teatro Libre de Chapinero, en Bogotá:

-“Las víctimas que hoy nos acompañan de manera generosa han encarado un diálogo con quienes han sido sus victimarios y los excombatientes han asumido su compromiso con la verdad que es cimiento de una paz estable y duradera”: Marta Ruiz, comisionada.

-“Queremos que en este escenario se sienta la presencia de los miles de secuestrados y desaparecidos en el secuestro. De los que regresaron a sus casa después de que les arrancaran parte de la vida”: Francisco de Roux, presidente de la Comisión de la Verdad.

-“La Comisión también abre este escenario a los responsables. A los hombres y mujeres que dirigieron en la guerra las espantosas operaciones de secuestro. También están aquí voluntariamente”: Vicente de Roux.

-“De los que murieron en el secuestro, de los que fueron asesinados en el secuestro. Este dolor sin límite llena este escenario del Teatro Libre, el teatro de la libertad. Y es un homenaje a cada uno de ellos y ellas”: Francisco de Roux.

-“Están aquí para reconocer ante sus propias víctimas, ante Colombia y ante el mundo, su inmensa y durísima responsabilidad y su determinación de dignificar a aquellos a quienes vulneraron la dignidad y la vida”: Francisco de Roux.

-“Queremos limpiar este acto de cualquier sesgo de cinismo irresponsable y fatal. Que nada tenga de apariencia o de montaje o de exculpación de responsabilidades o de legitimación del horror que no tiene justificación”: Francisco de Roux.

“Queremos decirle a las víctimas que su dolor es un dolor que tenemos que llevar todos y todas en Colombia. Eso hemos sido y desde allá tenemos que rescatarnos como seres humanos”: Francisco de Roux.

“No los hemos invitado para pedirles que perdonen. El perdón es un acto libre, que solo puede salir de la profundidad de cada uno, un acto de soberanía a quien nadie puede ser constreñido”: F. de Roux.

-“Termino expresando nuestra gratitud profunda por todos ustedes que han tenido la grandeza humana, el coraje, el amor por este país que los tiene aquí. Agradecemos a Colombia y a la comunidad internacional”: Francisco de Roux.

-“Confiamos en que la profundidad del espíritu que hace de ustedes seres humanos extraordinarios hará de esta mañana un paso irreversible para la reconciliación de Colombia”; Francisco de Roux.

-“Es imposible olvidar, estamos obligados como sociedad a recordar los horrores de una guerra que desangró a Colombia en los últimos 50 años. No podemos olvidar nosotros las víctimas, ni las FARC el nivel de degradación del conflicto»: Carlos Cortés, hijo del periodista Guillermo «la Chiva» Cortés.

-“Ustedes señores de las FARC convirtieron el dolor de 20.000 familias en mercancía intercambiable por dinero llevando a la máxima degradación al ser humano al humillarlo a niveles impensables”: Carlos Cortés.

-“Esta degradación del conflicto también se dio por parte del Estado y la sociedad civil, todos somos culpables de una u otra forma culpables de ese horror»: Carlos Cortés.

-«Todos los días deberíamos preguntarnos frente al espejo ¿qué hicimos para evitar la masacre y desaparición de la UP?, ¿qué hicimos cuando tuvimos conocimiento de los falsos positivos?»: Carlos Cortés.

-“No todo está perdido para Colombia porque hemos demostrado que con el diálogo podemos llegar a acuerdos. Pero hay que desarmar los corazones y exigir la verdad”: Carlos Cortés.

-“Estamos acá esperando que las personas que tanto mal nos hicieron nos digan la verdad”: Roberto Lacouture.

-“Fui secuestrado en 1989 y durante el cautiverio estuve un tiempo amarrado, después de mi secuestro a mi familia la persiguieron, tuvimos 15 secuestros, un tío fue asesinado”: Roberto Lacouture.

-“Estoy acá para decir que esto tiene que continuar, que las Farc no pueden volver a las armas, pero que deben dejar también el discurso de armas, es necesario hacer La Paz del verbo”: Roberto Lacouture.

-“Estoy acá porque necesito sanar mi corazón, necesito perdonar”: Diana Daza, esposa de víctima de secuestro.

-“Cuánto peso tenemos que cargar las familias cuando sucede un hecho como el secuestro. 31 años después, no he logrado hacer mi duelo… Gracias a Dios hemos ido, poco a poco, recuperando la vida”: Diana Daza.

-“Hoy les digo a las Farc que deben darse la oportunidad de asistir a un proceso de estos para que sanen su corazón. No pueden dar marchar atrás, deben cumplir con lo acordado, aunque nada de lo hecho se olvide”: Diana Daza.

-“Nosotros causamos mucho dolor y por eso esta guerra había que terminarla”: Abelardo Caicedo, excombatiente FARC-EP.

-“El paso que dimos con el acuerdo es trascendental para La Paz del país”: Abelardo Caicedo, excombatiente.

-“Necesitamos espacios que nos permitan a nosotros también sanar“: Abelardo Caicedo, excombatiente.

-“Son muchas las cosas que no debieron suceder en este conflicto y una de las más dolorosas es el secuestro. He entendido que sus víctimas llevaron la peor parte”: Pedro Trujillo, excombatiente.

-“Esto no debió suceder nunca, un dolor del que no fuimos conscientes, pero del que hoy somos responsables”: Pedro Trujillo, excombatiente.

-“Reciban mi sincero deseo de contribuir a esclarecer a la verdad y a la sanación de tanto dolor. Nuestro compromiso con la paz sigue intacto”: Pedro Trujillo, excombatiente.

-“Estoy acá porque quiero la paz para lo país, un país que se desangra todos los días. No quiero que mis hijos o muertos vivan el horror de la guerra”: Armando Acuña, víctima de secuestro.

-“Lo inhumano del secuestro es tener una cadena y estar amarrado a un palo. No saben el dolor. El Estado no estuvo pendiente de mi, no quiero que esto se repita”: Armando Acuña.

-“La verdad es una oportunidad para vivir en paz. Quiero pedirles que hagan todo lo humano por la paz de Colombia, les pido que hagan lo que puedan y que no revictimicen más”: Armando Acuña.

-“¿Qué autoridad tenía el secretariado para decidir quién vivía o moría? ¿Por qué no lo liberaron? ¿Por qué nos dejaron sin mi papá? Su ausencia es irremplazable. Nos dejaron con el corazón roto”: Jorge Ignacio Echeverri, hizo del exministro Gilberto Echeverri, asesinado en cautiverio por las Farc.

-“Agradezco la generosidad de las víctimas y lo que más deseamos es que a través del Acuerdo podamos garantizar la no repetición. Hemos sido víctimas y responsables”: alias Carlos Antonio Lozada (Julián Gallo Cubillos), excabecilla de las extintas Farc y actual senador.

-«Por supuesto que pedimos perdón, pero queremos que no sea algo impostado que salga aquí. Nosotros hemos pedido perdón muchas veces, por muchos actos. Aquí puedo pedirlo, no perdemos absolutamente nada, lo hemos solicitado en innumerables espacios, pero queremos que eso salga y brote del corazón, de lo profundo, en un momento en el que nazca, y no algo impostado para efectos de un registro en la prensa, por eso no lo hemos dicho aquí, porque este acto tenía otra connotación»: Carlos Antonio Lozada.

-«Cuando ocurrieron estos dolorosos hechos yo estaba en la comandancia del bloque Magdalena Medio. Cuando murieron Guillermo Gaviria y Gilberto Echeverry en medio de su liberación sentí inmenso dolor»: Alias Pastor_Alape, excabecilla de las Farc.

-“No hay palabra que pueda justificar el dolor causado. Lo único que vale son los actos que podamos tejer para resarcir nuestros errores”: Alias Pastor_Alape, excabecilla de las Farc.

-“Reconocemos que Guillermo Gaviria y Gilberto Echeverri son mártires de la paz. Es un crimen que fue producto de la incoherencia de la guerra, de la ceguera en la que caminamos cuando estábamos en guerra”: Alias Pastor Alape.

-«Hemos solicitado perdón en varias ocasiones, las solicitudes deben ser sinceras no algo impostado para la prensa, las hacemos humana y personalmente con las víctimas. Le quitamos la vida a un aliado estratégico por la paz, este crimen extendió la guerra y el tiempo para encontrar la solución política al conflicto. El peso de la vergüenza que llevamos sobre nuestros hombros no la podremos borrar hasta que este país respire un nuevo ambiente»: Pastor Alape.

-«Sólo podemos decirles que no guardamos sino esperanzas de que algún día nos puedan perdonar. No hay justificación ni palabras que valgan el dolor causado. Reconocemos que Guillermo Gaviria y Gilberto Echeverry son dos mártires de la paz por causa de nuestras atrocidades»: Pastor Alape.

-«Si no paramos estas guerras vamos a seguir recogiendo víctimas, si no generamos otras condiciones de respeto a la humanidad vamos a seguir en lo mismo. La guerra nos ubica en momentos de cegueras que nos envenenan el corazón, sorderas que sólo nos permiten escuchar los estruendos de la muerte: Pastor Alape.

-«Para empezar debemos dejar de medir la guerra en estadísticas, debemos reflexionar sobre el dolor de cada guerra y lo que han significado. El daño ha sido irreparable, se desbordaron los límites de la dignidad humana. Me dolió como se manipuló el sufrimiento en este país y no se entendió el dolor del profesor Mocayo. Yo creo que todos tenemos responsabilidades y debemos ser solidarios para que jamás ese sufrimiento se repita: Rubén Zamora, excabecilla de las Farc.

Al final del encuentro se dio un emotivo abrazo entre Ingrid Betancourt y Francisco de Roux. El presidente de la Comisión de la Verdad agradeció los testimonios de las víctimas y los actos de perdón de los excombatientes, valoró que hubieran decidido hablar frente a quienes sufrieron por sus acciones y cerró el espacio haciendo una reflexión: “Hay que transformar la memoria, mantenerla viva, con todo su dolor. Porque es lo que nos hace pensar que lo intolerable no puede jamás volver a suceder. Pero que la memoria no nos incite a la venganza, sino que sea una memoria grande que nos ayude a comprender la tragedia (…) Gracias a las víctimas por su franqueza, por sus lágrimas, por tener el coraje de llegar aquí y gracias por las críticas. Gracias también al Partido Comunes porque llegaron con toda el alma a escuchar a las víctimas y estoy seguro de que ustedes van a avanzar más en ese encuentro profundo que necesitamos los colombianos”.