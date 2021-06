Adri Duque le canta al amor de pareja con su nuevo sencillo: «Siempre serás»

La familia continúa siendo motivo de inspiración para la cantautora Adri Duque, quien este mes lanza su sencillo «Siempre serás», un canto de gratitud hacia su esposo con quien cumplirá 23 años de casada en el 2021.

«‘Siempre Serás’ es una canción inspirada en mi esposo, con quien llevo 23 años de casada, ese hombre que le pedí a Dios que escogiera para mi desde niña. Quise resaltar los valores de un hombre bueno, que ama la familia y lucha por su hogar”, dice.

Es también un mensaje para mostrar al mundo, a los jóvenes actuales que poco creen en el matrimonio y en la familia, que sí es posible construir hogares y fortalecerlos como el núcleo más importante de la sociedad.

“Esta es una canción para dedicar a esos amores bonitos, al esposo, al novio con el que se sueña una mujer construir un hogar. Busca esta canción inspirar a la juventud a retomar los valores de nuestros abuelos, que siempre tuvieron la mentalidad de trabajar por la familia y llevar una vida aplomada, con compromiso mutuo y fe en Dios”, señala la artista.

Para ella, el amor es una decisión, no un sentimiento que cambia de acuerdo con las emociones. Según dice Adri Duque: “Cuando yo decido amar entiendo que desde el alma estamos entregando la vida por el otro”.

Así es para ella el amor en pareja, en familia, cuando Dios es parte de la ecuación. “Siempre serás” es el recordatorio de que el matrimonio solo se fortalecer y perdura alimentado por la fuente de vida que el Creador, gracias a Él prevalece y no se marchita».

La cantautora retoma las palabras de la Biblia en la Primera Carta a los Corintios capítulo 13: «El amor no tiene envidia, el amor no es jactancioso, no se envanece. El amor todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta». Esa es la idea de amor que para ella debe la sociedad actual reconocer.

“Hoy hemos malentendido el amor, creemos que es por interés en lo que el otro me da o me devuelve, y si nos hacen daño respondemos en igual medida, y ese amor es condicionado, materialista e inmaduro; pero el amor verdadero es donación total”, advierte Adri Duque.

Su invitación es a decidir amar a través del amor de Dios, la clave para que sea un sentir inagotable y renovado cada día, pues solo en Él el ser humano encuentra la chispa, la fuerza, la alegría y el encanto para seguir enamorado en pareja hasta que la muerte los separe.

“Mi fuerza, mi motor, mi más grande pasión y alegría es la familia. Oro todos los días por todas las familias del mundo porque es allí donde aprendemos a amar, donde soñamos con nuestros propios hogares. Con esta canción resalto grandes valores que mi esposo tiene, y que para mí son reflejo de las virtudes de San José”, afirma.

El nuevo sencillo Siempre Serás estará disponible en las plataformas digitales y en su canal de Youtube y se encuentra como Adri Duque a partir del 25 de junio, fecha que recuerda como el día que le propuso ser su novia y ella le dio el sí.