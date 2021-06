Ante incremento de contagios de Covid-19, Gobierno Nacional pide a alcaldes y gobernadores volver al «pico y cédula» y toques de queda nocturnos

–A través de una circular expedida por el Ministerio de Salud, el Gobierno Nacional exhortó este viernes a alcaldes y gobernadores de 13 ciudades en las cuales se han disparado los contagios de Covid-19, implementar medidas para reducir el fenómeno.

Entre otras cosas, recomienda volver a aplicar restricciones como el «pico y cédula» y los toques de queda nocturno, para contener la expansión del virus.

Al mismo tiempo, pidió a los colombianos ser mas estrictos con las medidas de autocuidado, como el uso del tapabocas y el distanciamiento físico, con el mismo objetivo.

Al efect, el ministro de Salud, Fernando Ruiz Gómez, en su cuenta en Twitter, envió el siguiente menssaje:

Frente al aumento de contagios de COVID-19 en algunas ciudades, expedimos circular para que gobiernos locales presenten sus planes para el control de la epidemia y las medidas que adoptarán, buscando reducir la afectación. El ministro @Fruizgomez entregó los detalles. pic.twitter.com/spZsABIxkB — MinSaludCol (@MinSaludCol) June 25, 2021

Ayer, en el foro «La salud, el gran reto del 2021», el ministro de Salud advirtió que el país está viviendo el momento probablemente más complejo, luego de haber superado un primer pico de la pandemia del Covid-19, que se dio tras finalizar la primera cuarentena general.

El segundo pico se dio hacia final de 2020, y estuvo relacionado con los movimientos sociales en torno a las festividades y un tercer pico registrado en abril, asociado con la Semana Santa, precisó.

Sin embargo, el ministro advirtió que Colombia vive «un cuarto pico», que llegó a su momento más alto hacia el 25 de mayo y que se traduce en incremento de contagios y decesos.

«A final de abril veníamos bajando y se nos da este cuarto pico de una intensidad supremamente grande, que relacionamos con muchos de los movimientos que se dieron en mayo», indicó Ruiz Gómez.

Asimismo, reiteró que hay una situación particular en este pico, y es que se encontró que hubo menores interacciones sociales en lo público, pese a las movilizaciones; sin embargo, aumentaron las interacciones en casa y el entorno habitacional. «La gente salía a manifestarse, volvía a sus casas y probablemente allí se daban los contagios», precisó el ministro.

Al ser cuestionado sobre lo que viene, el jefe de la cartera de Salud destacó que hay que tener dos visiones. Una, relacionada con la pandemia, y otra, con el Plan Nacional de Vacunación contra el covid-19, «tratando de reducir la posibilidad de contagio y de fallecimientos por covid».

Planteó que en lo que resta del año se tendrá que reducir la mortalidad con la vacunación, como ya se ha visto reflejado en los más vulnerables frente al virus, como los mayores de 60, pues los primeros reportes indican que se ha tenido una reducción en la mortalidad de estos grupos de edad.

«La vacunación impacta, pero quien no se vacuna está llevando el costo más grande de esa decisión de no vacunarse», agregó el ministro, al destacar que se sigue buscando a la población mayor para que reciba su vacuna y así protegerlos.

En cuanto a la reactivación social, económica y cultural, el ministro destacó que hay países que se cierran ante el incremento de contagios, dado que cuentan con recursos económicos para hacerlo.

Citó, por ejemplo, los casos de Argentina y Chile, que se han cerrado tres veces por cuenta de la pandemia.

«Si se mira la tasa de mortalidad por covid de Argentina todavía es más alta que la de Colombia», indicó el jefe de la cartera de Salud, al precisar que, en este momento, Colombia se ubica de 11 como país con más fallecidos por covid, mientras que está en el puesto 20 al revisar la tasa de mortalidad.

En cuanto a este tipo de mediciones, destacó que hay varias formas de tomarlas. Una, que es la foto del momento, y otra, la película de toda la pandemia, que permite ver el comportamiento de un territorio durante toda la pandemia.

Frente la variante de interés Delta, reiteró que el Gobierno Nacional siempre ha estado dispuesto a revisar las decisiones y a tomarlas de manera articulada con la academia, cuerpos científicos y el consenso nacional, liderado por la Asociación Nacional de Infectología (ACIN).

«Muchas de esas decisiones surgen de recomendaciones de los expertos», manifestó Ruiz Gómez, al destacar que ante el caso del aumento del intervalo de la segunda dosis de Pfizer y la probabilidad de que llegue la variante Delta, «lo que procede es revisar la evidencia. No hay que dejarse llevar por el primer estudio que surja…, con base en eso, si hay necesidad de acortar el tiempo, lo acortaremos. Esto no es de tener o no la razón, es de tomar la mejor decisión», agregó.

También reiteró seguirán surgiendo variantes y eventualmente aparecerá una en la que las vacunas no funcionen, pues es algo que puede suceder y un riesgo que los científicos y autoridades sanitarias del mundo comprenden.

Frente a la participación de los privados en el Plan Nacional de Vacunación contra el covid-19, el ministro destacó que se tienen datos de más de cinco mil empresas que han manifestado su interés, ya hay un número de vacunas que llegarán a finales de junio para este sector y, en el caso de las empresas pequeñas, destacó que «las cámaras de comercio serán muy importantes para agruparlas».

Por otra parte, en relación con la capacidad de toma de muestras en los territorios y el rol de las EPS, el ministro destacó que los centros urbanos tienen mayor capacidad; sin embargo, hay un asunto que se ha encontrado y es que las EPS tienen contratos predeterminados con laboratorios en ciudades grandes como Bogotá, Medellín y Cali «y no usan las capacidades que tienen en su territorio».

Para concluir, Ruiz Gómez, mencionó que los ciudadanos deben comprender que no es posible tener 15 meses una sociedad cerrada sin tener efectos no solo económicos, sino sociales y mentales, por ejemplo.

Por esto, planteó que hay que tener un equilibrio, enfocado en el autocuidado y la autoprotección. En ese sentido, reiteró que la Resolución 777 tiene esa vía, en la cual de manera progresiva y con la posibilidad de tomar medidas, se vaya dando esa apertura progresiva y responsables.

«El Plan Nacional de Vacunación es la herramienta esencial con la que tenemos la posibilidad de regresar a una normalidad, que será diferente, pero nos dará las condiciones para vivir en armonía», manifestó el ministro, quien para finalizar hizo una invitación: «A las personas que no se han vacunado, vacúnense, porque así nos protegemos a nosotros, a nuestra familia y a quienes nos rodean».