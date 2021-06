Colapso de edificio en Miami: Último reporte confirma 4 muertos y 159 desaparecidos

–Los equipos de rescate confirmaron en las últimas horas la recuperación de tres víctimas mortales más del derrumbe parcial del edificio residencial en Surfside, con lo que la cifra de fallecidos se eleva a cuatro. Igualmente elevaron de 99 a 159 el número de desaparecidos.

Los rescatistas trabajaron toda la noche y lo siguen haciendo este viernes entre los escombros en busca de las personas que aún no han podido ser localizadas tras el colapso de la estructura.

#MDFR #TRT & #FLTF1 are working in the basement parking garage at Champlain Towers. Firefighters continue working on locating possible victims, while dealing with heavy damage and changing conditions in the parking garage. #SurfsideBuildingCollapse pic.twitter.com/qseknk0T8q

— Miami-Dade Fire Rescue (@MiamiDadeFire) June 24, 2021