El presidente de la república Iván Duque califico como un acto cobarde el atentado que se presentó contra el helicóptero en el que se movilizaba en Norte de Santander con varios de sus ministros

Según las primeras informaciones, el primer mandatario viajaba con el ministro del Interior, Daniel Palacios, y el ministro de Defensa, Diego Molano, Transporte, Angela Orozco; Ambiente, Carlos Eduardo Correa; Minas, Diego Mesa; Vivienda, Jonhatan Malagón; el Comisionado de Paz, Juan Camilo Restrepo, el consejero Presidencial para la Estabilización y la Consolidación, Emilio Archila y el Consejero de Seguridad, Rafael Guarín, a la presentación de resultados en el territorio del Catatumbo

Frente a este atentado, el primer mandatario calificó este hecho como un “acto cobarde” en el que se ven varios impactos a la nave presidencial, renglón seguido indicó que este Gobierno no va a desfallecer un solo minuto o un solo día en la lucha contra el narcotráfico, el terrorismo y la criminalidad organizada.

“Una vez más reiteramos que como Gobierno no vamos a desfallecer un solo minuto, un solo día en la lucha contra el narcotráfico, en la lucha contra el terrorismo y contra los organismos de criminalidad organizada que operan en el país”, precisó el jefe de estado

El primer mandatario advirtió que al gobierno no se va a dejar amedrentar con violencia u actos de terrorismo, ya que el estado es fuerte ante estas amenazas, por lo que señaló que seguirán trabajando todos los días haciendo presencia en cualquier parte del territorio nacional.

“Aquí no nos amedrentan con actos de terrorismo, nuestro estado es fuerte y Colombia es fuerte para enfrentar estas amenazas…. seguiremos trabajando todos los días, demostrando que el estado hace presencia en cualquier parte del país…”, acotó el presidente de la República.

Fuentes de la casa de Nariño precisaron que el helicóptero en el que viajaba el presidente Duque fue impactado en tres ocasiones, por lo que el balance preliminar hasta el momento es que nadie resultó herido y toda la comitiva presidencia se encuentra sana y salva.

El hecho se registró cuando viajaban de Sardinata a Cúcuta, después de realizar un recorrido por la zon del Catatumbo, donde hay una fuerte presencia de grupos ilegales como ELN y el EPL, con una influencia mayor de las disidencias de las FARC, por lo que los pilotos de la aeronave lograron aterrizar sin ningún inconveniente en Cúcuta

Finalmente, el presidente Iván Duque dio la orden a la Fuerza Pública y al equipo de seguridad de buscar a los responsables que dispararon contra el helicóptero, dejando en un alto riesgo la vida de quienes lo acompañaban