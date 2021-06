‘Nenita’ una historia de amor genuino al mejor estilo de Manuel Medrano

Manuel Medrano nos presenta hoy el segundo adelanto de su próximo álbum de estudio, trabajo que estará disponible en el mes de septiembre.

NENITA es el título de este nuevo sencillo que bien puede convertirse en una declaración de amor más allá del tiempo y la distancia. Una canción compuesta por el mismo Manuel y dedicada a un gran amor.

Romántica y muy sentida, sencilla y a la vez profunda, así es la letra de NENITA, una canción que representa el amor verdadero y libre. El mismo Manuel hace una confesión de amor a alguien muy especial con quien quiere compartir en esta y en otras vidas.

Esta nueva joya de Manuel, producida junto a Juan Pablo Vega, cuyo video clip, rodado en 3 ciudades de Colombia: Bogotá, Medellín y Cartagena, fue dirigido por Film by DAVE y su productora Smile not Smile. Es el primer video que el artista rueda en el mar y la experiencia no pudo ser mejor, realmente fascinante ya que desarrolla la historia creada por el mismo Medrano en la que la protagonista quiere ver a su artista favorito cantando en la Isla del Pirata. Es así como decide embarcarse en este sueño junto a su novio, y emprenden un mágico viaje dentro de una maleta hacia esta isla ubicada en Islas del Rosario (Cartagena, Colombia). Su travesía tiene el mejor final cuando logran vivir a plenitud su amor al tiempo que comparten esta experiencia de ver a Manuel Medrano en vivo.

Manuel Medrano, uno de los artistas más auténticos del pop en español suma más de 1 Billón de visitas en su canal oficial de Youtube y más de 600 millones de streamings en plataformas digitales, prepara actualmente lo que será su segundo disco de estudio entre Colombia y México y el cual estará disponible en el próximo mes de septiembre.