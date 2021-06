Han rescatado a 35 ocupantes de la estructura intacta y a otros 2 de la parte colapsada del edificio en Miami

–Sin que se conozcan aún las causas de la tragedia, los equipos de rescate han logrado sacar a 35 ocupantes de la estructura intacta y a otros dos de la parte colapsada del edificio Champlain Towers, en Miami.

Funcionarios del estado de Florida, en el sureste de Estados Unidos, dijeron que no sabían qué causó que parte de un edificio residencial de 12 pisos, frente al mar, colapsara el jueves en la madrugada, matando al menos a una persona y dejando al menos 99 desaparecidos.

Entre los desaparecidos figuran seis colombianos que residían en la edificación- Se verifica si se encontraban en el edificio en el momento de los hechos, informó la cancillería colombiana.

Igualmente hay seis ciudadanos paraguayos «desaparecidos», indicó la cancillería de Paraguay, -entre 51 reportados por las autoridades tras el colapso parcial de un edificio residencial frente al mar en Miami Beach-, estado de Florida, en Estados Unidos.

El jefe asistente del cuerpo de bomberos de Miami-Dade, Raide Jadallah, dijo a los reporteros que los equipos de emergencia respondieron a la escena en la ciudad de Surfside alrededor de la 1:30 a.m. hora local.

Indicó que la esquina noreste del edificio, que contenía unas 55 unidades, se había derrumbado. Destacó que los equipos de rescate sacaron a 35 ocupantes de la estructura intacta y a otros dos de la parte colapsada del edificio.

Agregó que más de 80 unidades de emergencia respondieron al lugar.

#MDFR #TRT & #FLTF1 are working in the basement parking garage at Champlain Towers. Firefighters continue working on locating possible victims, while dealing with heavy damage and changing conditions in the parking garage. #SurfsideBuildingCollapse pic.twitter.com/qseknk0T8q

— Miami-Dade Fire Rescue (@MiamiDadeFire) June 24, 2021