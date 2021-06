Primera Dama fija meta para reducir la violencia hacia niños, niñas y adolescentes

En el marco de la conferencia ‘Crisis por covid-19 y los impactos en la violencia hacia la primera infancia en la región’, organizada por las primeras damas de Latinoamérica y Unicef, la Primera Dama, María Juliana Ruiz, expuso las acciones que ha implementado Colombia y que ha liderado desde su Despacho para hacerle frente y, en lo posible, erradicar, cualquier tipo de violencia contra los niños, niñas y adolescentes del país.

Enfatizó en la vulnerabilidad por la pandemia, que alteró la cotidianidad y frente a la cual se hizo necesario enfrentar los desafíos, acudiendo de manera imperante a virtudes como la paciencia, la tolerancia y el respeto, con el fin de facilitar la convivencia. Sin embargo, reconoció que no fue una realidad para algunos menores de edad, para quienes dolorosamente el aislamiento profundizó marcas de abuso, maltrato o violencia.

La Primera dama, quien también es Embajadora de Buena Voluntad para el ODS (Objetivo de Desarrollo Sostenible) 17, que invoca al trabajo multisectorial, hizo referencia a las iniciativas que ha liderado desde que asumió su rol como Primera Dama de los colombianos y que fueron enfatizadas en el marco de la pandemia, vinculando a los diferentes sectores de la sociedad y de la mano de la red de tejido social que lidera: LUNNA (Líderes Unidos por los Niños, Niñas y Adolescentes).

“Desde el día uno, he liderado y he abanderado la cero tolerancia a la violencia contra niños, niñas y adolescentes. Tengo, con humildad, pero con orgullo, la oportunidad de decirles que esta se ha convertido en una causa nacional. Que hoy esa iniciativa se ve reflejada en el Plan Nacional de Desarrollo de Colombia. Que impusimos una meta, quizás, ambiciosa, aún más, teniendo en cuenta que se nos ha atravesado esta circunstancia de la pandemia, pero la meta es reducir para el año 2022 en un 14% esas notificaciones de violencia hacia niños niñas y adolescentes”, destacó la Primera Dama.

En línea con esto, señaló que en 2019 el Presidente Iván Duque presentó al país la Alianza Nacional contra la Violencia hacia Niños, Niñas y Adolescentes, la cual ha permitido trabajar articulando diferentes actores y con capacidad de ejecución transversal.

“Hemos logrado que esa Alianza Nacional esté basada y haya adoptado el modelo INSPIRE, que, como bien lo sabemos, está avalado y cuenta con el apoyo de más de 10 organizaciones, entre las cuales, Unicef, que, reitero, ha sido un aliado extraordinario para nosotros, un gran líder, y un verdadero coequipero, porque gracias a eso hemos podido trabajar en esas líneas tan concretas de fortalecimiento de datos y evidencias, de fortalecimiento del marco legal –para nosotros ha sido detonante clave la protección–, el trabajo con la movilización social, la prevención de riesgos, la atención oportuna y el fortalecimiento de la arquitectura institucional”, agregó la señora María Juliana.

Y es que cabe recordar que Colombia entró en el 2019, como país pionero, a la Alianza Global para poner fin a todos los tipos de violencia contra la niñez, donde se han visibilizado y destacado las acciones que se están llevando a cabo en el país en los últimos tres años en este sentido.

Trabajo en el territorio

La dra María Juliana hizo también referencia a las estrategias de gestión pública que se han puesto en marcha gracias al apoyo técnico de Unicef, que trabaja con las gestoras sociales de los 32 departamentos del país.

“El Plan Nacional de Acciones contra la Violencia hacia Niños, Niñas y Adolescentes, es un plan que va del año 2021 al 2024 y que, adicionalmente, ha tenido la fortuna, gracias a ese acompañamiento de Unicef, de llegar a los territorios; y estamos trabajando de manera directa con ese desarrollo que se viene haciendo, de los planes territoriales en los municipios y departamentos, para que guarden coherencia con lo que se está manejando a nivel nacional.

Avances normativos

Otro de los temas abordados por la Primera Dama fueron los avances en materia normativa, lo que da muestra del compromiso de Colombia con la niñez y adolescencia.

La Ley de Imprescriptibilidad de los Delitos Sexuales contra Menores de Edad, la ley que reglamenta la pena de cadena perpetua para violadores y asesinos de menores, y la que prohíbe cualquier forma de maltrato, de castigo físico o trato cruel a los niños, niñas y adolescentes en nuestro país, son algunas de las leyes que el Gobierno Nacional ha sacado adelante en pro de esta población.

“Adicionalmente, algo que ha sido tremendamente valioso, es ese proyecto de ley que crea el Sistema Nacional para fortalecer las Alertas Tempranas. Esto es algo que para nosotros toma una relevancia significativa, porque es justamente obrar desde la prevención”, indicó.

La iniciativa se está complementando con el Registro de Ofensores Sexuales, que se puso en marcha en el año 2019.

“Esto también deja una sensibilización particular y es que los delitos contra los menores, no son menores; son tremendamente significativos y definitivamente impactan al individuo que obra con violencia, y queremos que sea lo que se vea con severidad; no somos permisivos con las violencias que se ejerzan frente a la niñez, la infancia, la adolescencia y juventud de nuestro país”.

Finalmente, la Primera Dama manifestó su convicción de que es posible romper los ciclos de violencia, que afectan el desarrollo integral de los niños, niñas y adolescentes, y manifestó que estas acciones que se adelantan desde el Despacho y el Gobierno Nacional dan cuenta del trabajo consciente y comprometido por la defensa de los derechos de esta población.

El evento también contó con la participación de Fabiola Yáñez, Primera Dama de Argentina y Coordinadora General de la Alianza de Cónyuges de Jefes de Estado y Representantes (ALMA), Silvana Abdo, Primera Dama de Paraguay; Raquel Arbaje, Primera Dama de República Dominicana; Jean Gough, Directora Regional de Unicef para América Latina y el Caribe; Jorge Cuartas, experto e investigador de la Universidad de Harvard, y especialistas de Unicef en protección infantil y desarrollo de la primera infancia.