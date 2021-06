Reactivación económica y generación de empleo deben ser prioridad del Proyecto de Inversión Social

El Proyecto de Inversión Social debe tener como prioridad una reactivación económica que venga de la mano con una reducción sostenida del desempleo, especialmente en la población juvenil, los mayores de 40 años y las personas en situación de discapacidad.

Durante la jornada de hoy en Ibagué, empresarios, jóvenes y distintos actores sociales, estuvieron de acuerdo con este propósito de dar oportunidades a las personas que han visto afectadas sus oportunidades laborales.

En ese sentido, el ministro de Hacienda y Crédito Público, José Manuel Restrepo, explicó que uno de los propósitos del Proyecto de Inversión Social es crear varios instrumentos que faciliten la contratación, como el PAEF o el subsidio que cubrirá los costos de la seguridad social.

Frente a esto, varios de los beneficiarios del PAEF, que escucharon esta propuesta, estuvieron de acuerdo y con disposición a contratar a las poblaciones afectadas por el desempleo. Inclusive, pidieron celeridad y claridad una vez sea plasmado en el proyecto de Inversión Social.

Otro de los puntos que más se tocó en esta jornada fue la necesidad de generar oportunidades en educación que permitan que el joven salga mejor preparado para afrontar el mundo laboral, pero que también den una garantía para que ese círculo vicioso, que no permite contratar por falta de experiencia, se empiece a romper.

De acuerdo con el ministro, la propuesta de generación de empleo debe incluir un subsidio al sector empresarial para incentivar la contratación de jóvenes de 18 a 28 años y personas que hayan perdido su empleo, Con este programa, que durará entre dos o tres años y se espera generar al menos 650 mil empleos.

Esto dará continuidad al reciente anuncio del Gobierno nacional de reglamentar la directriz de apoyar con un 25% a las empresas que contraten jóvenes entre los 18 y los 28 años.

Así mismo, aclaró que con el proyecto de Inversión Social se permitirá la continuidad y ampliación de la Matrícula 0, pues se buscarán los recursos que garanticen este fin (cerca de $700 mil millones anuales), pero que no es necesario un proyecto de ley nuevo que cree algo que ya existe, pues resulta redundante.

“Los elementos en común que he venido recogiendo son varios: la necesidad de no afectar a la clase media, que no toque IVA, pensiones y ampliación de la base en renta de personas naturales. Que generen empleo, que tenga como prioridad la protección del sector empresarial, en especial de las micro y pequeñas empresas y la reactivación económica. Que también tenga un esfuerzo de ahorro público y en la lucha contra esa forma de corrupción que es la evasión y que tenga como consideración lo que han expresado solidariamente los sectores empresariales”,

La próxima semana continuarán los encuentros regionales en Medellín (martes 29 de junio), Villavicencio (miércoles 30 de junio) y Cúcuta (viernes 2 de julio).