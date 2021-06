La multinacional Glencore asume el control total de la explotación de El Cerrejón en Colombia

–Glencore, una de las empresas de recursos naturales diversificadas más grandes del mundo, con 135.000 empleados y trabajadores a nivel global, en 150 sitios mineros y metalúrgicos y activos de producción de petróleo, confirmó este lunes el acuerdo para adquirir las acciones de socios de riesgo compartido en la mina de El Cerrejón en Colombia.

Aquí en Colombia, el Ministro de Minas y Energia, Diego Mesa, confirmó la negociación y destacó sus alcances:

Importante y positiva decisión de @Glencore de comprar la participación accionaria de sus socios @bhp y @AngloAmerican en Cerrejón. Esto es una muestra de la confianza inversionista en el sector minero colombiano y garantiza recursos y empleos para los habitantes de La Guajira. pic.twitter.com/oT1jopr7CM — Diego Mesa ????? (@DiegoMesaP) June 28, 2021

Desde Baar, Suiza, donde queda su sede principal, Glencore, en un comunicado, reportó así la negociación para quedarse con la explotación de las minas de carbón de El Cerrejón, en la Guajira colombiana:

«Luego de los avisos de nuestros socios de empresas conjuntas, BHP y Anglo American, que ofrecían vender todas sus acciones en la mina Cerrejón en Colombia, Glencore ha llegado a un acuerdo con cada uno de ellos en sustancialmente los mismos términos para adquirir sus respectivas participaciones del 33,3%.

La transacción tiene una fecha de vigencia económica de 31 de diciembre de 2020, con una contraprestación de compra agregada de c. US $ 588M luego están sujetos a ajustes de precio de compra calculados al cierre. Con base en el desempeño operativo esperado y los precios futuros actuales del carbón, asumiendo un cierre durante el primer semestre de 2022, anticipamos que el efectivo generado por la operación reducirá la contraprestación de efectivo agregada efectiva a aproximadamente US $ 230 millones, lo que hace que el período de recuperación de la inversión estimado sea inferior a 2 años a partir de clausura.

Las transacciones están sujetas a varias aprobaciones regulatorias y están condicionadas entre sí.

Glencore consideró cuidadosamente la mejor manera de responder a los avisos de venta de una manera que refleje nuestro compromiso de lograr los objetivos del Acuerdo de París y reconociendo nuestra obligación de actuar como administrador responsable de los activos.

Basados ??en nuestra relación a largo plazo con Cerrejón y en el conocimiento del activo, creemos firmemente que adquirir la propiedad total es la decisión correcta y que el vencimiento progresivo de las concesiones mineras actuales para el 2034 está en línea con nuestro compromiso con una disminución gestionada responsablemente de nuestro cartera de carbón. Se espera que los volúmenes de producción disminuyan sustancialmente a partir de 2030.

La alternativa es que uno o más nuevos socios de riesgo compartido adquieran estas acciones y comprometan la filosofía operativa sostenible de Cerrejón, y extiendan la producción más allá de las concesiones mineras actuales.

Del mismo modo, la eliminación de la participación actual de Glencore en la mina no sería coherente con nuestro compromiso declarado de una disminución gestionada responsablemente de nuestra cartera de carbón, ni resultaría en una reducción genuina de las emisiones absolutas de gases de efecto invernadero.

Hemos revisado el impacto de poseer el 100% de Cerrejón y estamos seguros de que nuestros compromisos climáticos no se verán comprometidos por la compra de este socio. Hemos revisado aún más nuestro perfil planificado de producción de combustibles fósiles y ahora podemos comprometernos con objetivos de reducción de emisiones totales más agresivos de la siguiente manera:

aumentaremos nuestro objetivo de reducción de emisiones totales absolutas a mediano plazo (Alcance 1 + 2 + 3) del 40% al 50% para 2035 en los niveles 1 de 2019 ; y

Introduciremos un nuevo objetivo de reducción a corto plazo del 15% para 2026 en los niveles de 2019.

Nuestro enfoque sigue siendo nuestra huella de emisiones total, incluidas nuestras emisiones de alcance 3, que es fundamental para lograr los objetivos del Acuerdo de París.

Glencore seguirá dando prioridad a la asignación de capital hacia los productos básicos esenciales para la transición a una economía baja en carbono.

Ivan Glasenberg, director ejecutivo de Glencore, dijo:

“Glencore ha estado involucrado con Cerrejón por más de 20 años. Conocemos bien el activo y creemos que somos el administrador más responsable de Cerrejón en esta etapa de su ciclo de vida.

“Deshacerse de los activos de combustibles fósiles y convertirlos en un problema de otra persona no es la solución y no reducirá las emisiones absolutas.

«Estamos seguros de que podemos gestionar el declive de nuestra cartera de combustibles fósiles de una manera responsable que también sea coherente con el cumplimiento de los objetivos del Acuerdo de París, como lo demuestran nuestros objetivos reforzados de reducción de emisiones totales».