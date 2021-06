Wimbledon: Camila Osorio consigue su primera victoria en cuadro principal de Grand Slam

Superar el cuadro principal de Wimbledon (Reino Unido, césped) fue un momento especial para Camila Osorio (Equipo Colsanitas, Club Comfanorte); pero conseguir la primera victoria en cuadro principal de Grand Slam deja sensaciones indescriptibles que muy pocas veces se pueden repetir.

La colombiana sacó su partido de este lunes a punta de tenacidad: fue 1-6, 6-0 y 6-4 ante la rusa Anna Kalinskaya (109º) que le permite no solo avanzar a la segunda ronda en el césped de Londres, sino también obtener su cuarta victoria al hilo en el tercer Grand Slam del año.

“Estaba muy emocionada porque el primer triunfo siempre es importante”, respondió la colombiana en la rueda de prensa abordada sobre la emocionante imagen en cancha al obtener el triunfo. “Si tengo la oportunidad de jugar otro Grand Slam y ganar, va a ser diferente. El primero siempre es especial y por eso estoy emocionada”.

Sin embargo, para quedarse con la victoria tuvo que trabajar de inicio a fin en el partido. En el primer set Osorio se notaba errática, con poco ritmo y dejándole la iniciativa a la rusa que también había pasado la fase de clasificación. Así que para lograr la remontada acudió a un par de cosas: mantenerse firme mentalmente y aprender de lo que había vivido hace unas semanas atrás en el cuadro principal de Roland Garros, donde se había dejado llevar por la atmosfera del momento.

“Me mantuve muy bien, firme de cabeza. Ya me había pasado en Roland Garros donde las emociones y los nervios del primer partido me sacaron un poco y no buscaba soluciones a los problemas”, sentenció la cucuteña, que luego del desafortunado primer set aprovechó los errores que empezó a sufrir Kalinskaya, se anotó un 6-0 en el segundo y luego en el tercero estuvo dos veces con quiebre a favor.

Una victoria inolvidable ??@CamiOsorioTenis remonta set en contra y vence a ?? Anna Kalinskaya 1-6, 6-0, 6-4 para alcanzar su primera victoria en cuadro principal de Grand Slam. #Wimbledon ? https://t.co/uklbNWW4Gg pic.twitter.com/jn3CZLpIzJ — Fedecoltenis (@fedecoltenis) June 28, 2021

Y aunque parecía que la victoria para la colombiana llegaría por la vía exprés, Kalinskaya empezó a recuperar las sensaciones, su derecha retomaba a la velocidad del primer set y en el octavo game contó con un 0-40 y cuatro bolas de break que le hubiera significado sacar a continuación para partido.

“Ella empezó a tomar la iniciativa y en el 4-3 yo solo empecé en competir, ir bola a bola para sacarlo y gracias a Dios se dio la victoria”, comentó Osorio que tras el momento de turbulencia quebró (5-4) y se dio la oportunidad de sacar para partido, momento que no desaprovechó. Al final, también agradeció por la buena presencia de público nacional que constantemente la apoyó durante el transcurso del encuentro.

“Cuando entré fue muy bonito ver a toda la gente que me gritaba y estaba con la bandera. A mí me encanta cuando tengo gente apoyándome, me parece hermoso y me motiva muchísimo; cuando eso pasa me crezco. Estaba feliz de estar ahí y compartir con las personas. Estoy agradecida con los que pudieron verme acá y con los que estuvieron pendientes y siguieron el partido”.

Camila Osorio, que esta semana aparece en la posición 94 del ranking WTA, ahora tendrá una gran prueba en la segunda ronda de Wimbledon, ya que enfrentará a la #36 del mundo, la rusa Ekaterina Alexandrova, quien venció a la alemana Laura Siegemund por 6-1, 6-3. Ganar un nuevo partido en ‘La Catedral’ no solo sería continuar con su idilio con la hierba, sino obtener la mejor victoria de toda su carrera.

Federación Colombiana de Tenis