Inició el pago 15 de Ingreso Solidario que beneficiará a cerca de 2,9 millones de hogares

Desde este 29 de junio y hasta el 9 de julio, estará disponible el pago 15 del programa Ingreso Solidario para cerca de 2,9 millones de hogares participantes habilitados para el actual ciclo y el cual tiene una inversión de 546.374’080.000 pesos.

Así mismo, es importante resaltar que este pago está disponible para los más de 610.000 hogares no bancarizados, que podrán cobrar los recursos en los puntos autorizados de pago de SuperGIROS y la red de aliados de todo el país. De igual manera, más de 2,3 millones de hogares bancarizados recibirán la transferencia del incentivo a partir del 29 de junio.

“Teniendo en cuenta las diferentes situaciones que atravesamos como país y al incremento de contagios por covid-19, como Gobierno reiteramos la decisión de no aplicar la causal de suspensión a beneficiarios por no cobro de los recursos en el tiempo establecido para tal fin”, afirmó Susana Correa, Directora General de Prosperidad Social.

En este sentido, la funcionaria explicó que las personas que no lograron cobrar los recursos en el ciclo pasado y que, con ese no cobro, entraban en causal de suspensión, no les será aplicada esta directriz y podrán cobrar su acumulado en este periodo de pagos.

Por otra parte, Susana Corra enfatizó que los únicos canales oficiales para tener información del programa, son la página web de Prosperidad Social, el micro sitio de Ingreso Solidario, el correo ingreso.solidario@prosperidadsocial.gov.co, las líneas nacional 018000951100 y en Bogotá 5954410.

“No se dejen engañar. Por personas inescrupulosas que les pidan dinero para ingresar al programa o información personal para hacer supuesta vinculación. Para ingresar al programa Ingreso Solidario, no se requieren inscripciones, ni intermediarios, ni cobros por trámite”, finalizó.