G20 afirma que hay que reforzar el multilateralismo y la distribución de vacunas contra Covid-19

–«La cooperación internacional hace falta para detener la crisis sanitaria global», proclamo este martes en referencia a la pandemia del Covid-19, el secretario de Estado de EE.UU, Antony Blinken, en Matera, Italia, en la apertura de la cumbre de ministros de Relaciones Exteriores de los 20 países más industrializados del mundo.

En el encuentro, en el cual también asisten los cancilleres de Argentina y México, Felipe Solá y Marcelo Ebrard, Blinken dijo que «la cooperación multilateral será crucial para nuestra capacidad colectiva de poner fin a esta crisis sanitaria global».

Se trata de un cambio radical de posición de Estados Unidos con respecto a la pasada administración de Donald Trump.

«Es un principio que debemos aplicar desde ahora para fortalecer la seguridad sanitaria mundial, de modo que podamos detectar, prevenir y responder mejor a futuras crisis de salud», advirtió. «Para poner fin a la pandemia, necesitamos más vacunas. La iniciativa multilateral Covax garantiza que las vacunas se distribuyan de manera justa y lleguen a los países que más las necesitan», recalcó Blinken, que pone con esta cita fin a su gira europea.

