Duque entregó Pabellón Nacional a los deportistas colombianos que participaran en los Juegos Olímpicos Tokio 2020

–El Presidente de la República, Iván Duque Márquez, expresó su confianza en que la delegación colombiana que representará al país en los próximos Juegos Olímpicos de Tokio logrará el mayor número de medallas obtenidos por el país en esta competencia.

El Jefe de Estado hizo estas declaraciones durante la entrega del pabellón nacional a la abanderada de la delegación, la bicampeona olímpica en BMX, Mariana Pajón.

Hoy les quiero también decir que no tengo duda alguna de que ustedes llegarán a Tokio, y ustedes, representando a esta tierra de atletas, van con la tarea, con la misión de traerle a nuestro país el mayor número de medallas alcanzadas en unas olimpiadas. Y lo digo no para ponerles presión, ni más faltaba; lo digo es porque cada uno de ustedes, en las conversaciones que hemos tenido, me han dicho: ‘Presi, vamos por esa medalla, voy por esa medalla’”, ratificó.

Manifestó que entrega con orgullo el pabellón nacional para decirles a los deportistas nacionales: ¡Adelante!, que sigan representando a Colombia, como lo han hecho siempre, y vayan con esa motivación de campeones a conquistar en sus disciplinas las medallas que llenan de alegría a todo el país.

Agregó que los deportistas nacionales tienen el que llamó el “poder del espejo”, es decir, la influencia para que millones de niños y jóvenes en Colombia, se proyecten a través de sus ejemplos. “Ellos van a estar ante los televisores desde la medianoche, por las diferencias horarias, viendo cómo cada uno ustedes se desempeñan. Y cada uno de ustedes es un motorcito de motivación. Este país que queremos construir tiene que ser un país donde el deporte sea cada vez más dinámico, y sea además una alternativa y una proyección de vida”, resaltó.

El Presidente Duque recordó que los deportistas colombianos también tuvieron que acomodarse a la realidad de la pandemia, que cambió sus hábitos de entrenamiento y sus protocolos.

“Muchos de ustedes tuvieron que empezar a entrenar en espacios reducidos, en sus casas y a la espera de qué decidía el Comité Olímpico Internacional. Pues hoy podemos decir que, después de una larga espera, y también de una larga incertidumbre, los Juegos Olímpicos son una realidad”, dijo.

Manifestó su agradecimiento al Gobierno del Japón, y al Embajador Keiichiro Morishita, porque su país mantuvo viva esa esperanza, ese sueño, ese ideal, y ahora estará recibiendo los atletas de todo el planeta, para dar lo mejor por sus países.

“Pero debo decirlo, aquí hay una generación de deportistas que son excepcionales en lo deportivo, en lo humano, en lo espiritual, en lo ético. Y me llena de orgullo ver a una leyenda del deporte, buen amigo, Helmut Bellingrodt, nuestro primer medallista olímpico, un hombre que dejó una impronta en el deporte y se convirtió en una inspiración para posteriores atletas”, manifestó el Jefe de Estado.

El Presidente Duque también expresó su saludo al Comité Olímpico Colombiano, y afirmó que estos serán los juegos olímpicos más atípicos de la historia, porque serán los más televisados, los que tendrán más seguimiento, a través de las redes sociales, y los que, tal vez desde la distancia y a través de la tecnología, van a movilizar más emociones.

El Presidente de la República también destacó la labor del Ministro del Deporte, Ernesto Lucena, al frente de esta joven cartera con dos años de existencia. “Cuando empezó nuestro Gobierno, yo me encontré con Mariana Pajón y le dije: este Gobierno tiene unos objetivos muy claros. Primero, crear el Ministerio del Deporte (…) Segundo, dijimos que íbamos a darle al deporte el mayor presupuesto de su historia y lo logramos. No solamente invirtiendo recursos en infraestructura deportiva, sino también en la formación de nuestros deportistas, y acompañamos también talentos de alto rendimiento”, manifestó.

Agregó que otros dos logros fueron los de sacar adelante la ley que permitió fortalecer las herramientas en la lucha contra el dopaje y también el montaje del laboratorio en Bogotá, que está a disposición de los deportistas y de las federaciones deportivas.

“Señor Ministro, gracias por lo que ha sido una gestión realmente exitosa al servicio de Colombia. Usted ha estado siempre al lado de los deportistas, usted ha tratado siempre de combinar su formación como abogado, con temas asociados a la gestión deportiva. Y yo creo que sus resultados también hablan por sí solos, pero el más importante de todos, el amor que les tiene a los deportistas y a su ministerio”, puntualizó el Jefe de Estado.

La atleta Caterine Ibargüen, plata en Londres 2012 y oro en Rio 2016 en el triple salto, no pudo asistir por motivos de preparación hacia los Olímpicos.

“Es un honor haber recibido el pabellón nacional y esta responsabilidad la asumimos con toda la ilusión de seguir haciendo historia por el deporte colombiano”, dijo la bicicrosista Mariana Pajón, que también fue abanderada en los Juegos de Londres 2012.

Con Ibargüen, son seis las deportistas que de manera consecutiva han sido elegidas para portar la bandera nacional en la ceremonia inaugural de los Olímpicos, desde que María Isabel Urrutia, en Sidney 2000, fuese la primera. Luego le seguirían Carmenza Delgado en Atenas 2004; María Luisa Calle en Beijing 2008, mientras que Yuri Alvear lo hizo en Rio 2016.