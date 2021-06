Sura montará una planta productora de vacunas en Colombia; invertirá 54 millones de dólares

–-Seguros y EPS Sura anunció la creación de la empresa VaxThera, experta en la investigación, desarrollo e innovación de biológicos y el montaje de una planta para la producción, importación y comercialización de vacunas en Colombia y la región.

La firma informó que entendiendo la necesidad que existe en América Latina de tener independencia para enfrentar futuras pandemias, y teniendo como prioridad el cuidado de la vida, decidió emprender este proyecto con una inversión de 54 millones de dólares en la primera fase y añadió que contará con el conocimiento de un grupo de investigadores, liderados por Jorge Emilio Osorio Benítez, PhD, con más de 30 años de experiencia en la investigación y desarrollo de vacunas.

Sura señaló que para generar las capacidades humanas, técnicas y tecnológicas necesarias que permitan a Colombia lograr independencia en materia de biológicos, se construirá una planta de 35.000 mts2, contará con los más altos estándares tecnológicos y de talento humano y generará alrededor de 500 empleos de todos los niveles de especialidad. Esta construcción finalizará en el año 2023 y una vez inicie la operación, tendrá la capacidad de producir hasta 100 millones de dosis anuales.

La firma indicó que VaxThera permitirá importar y comercializar vacunas y otro tipo de biológicos para Colombia y Latinoamérica, así como transferir la tecnología necesaria al país para producir y desarrollar este tipo de productos, contribuyendo de esta forma a la seguridad sanitaria del país y de la región.

El ministro de Salud, Fernando Ruiz Gómez, participó en el lanzamiento de la empresa VaxThera, del Grupo Sura, y en su intervención destacó que esta idea surge de las necesidades que se tienen como país, en materia de producción de vacunas y recordó que esas capacidades se perdieron en 2001, momento en el que, quizás, se confío en que siempre habría disponibilidad de vacunas en el mundo ante cualquier enfermedad.

«Siempre es fácil mirar con retrovisor, pero ahí cometimos un error, no solo Colombia, muchos países, y todos quedamos bajo la expectativa de que la capacidad de producción mundial», precisó el ministro, al destacar que en ese momento no se pensó que se podría dar una eventualidad como la pandemia que está viviendo el mundo.

Asimismo, Ruiz Gómez señaló que el país, con su nivel de desarrollo, probablemente podría tener la capacidad de producir.

«Ustedes no se imaginan el predicamento que hemos pasado para llegar a tener hoy 74 millones de vacunas adquiridas», manifestó el ministro.

Asimismo, destacó que el país cerrará junio con al menos 18 millones de dosis aplicadas, mientras que la meta para septiembre es tener 35 millones de ciudadanos con al menos una dosis y reiteró que para el Plan Nacional de Vacunación contra el covid-19 se han invertido 4,4 billones de pesos, de los cuales 3,7 han sido para la adquisición de vacunas.

«Esos recursos que invertimos perfectamente puede y deben ser utilizados de manera inteligente, que nos genere seguridad y soberanía sanitaria», aseguró el ministro, al dejar claro que es una decisión como Gobierno Nacional está siendo impulsada, pues el país debe pasar de ser comprador de vacunas.

«Tenemos que dar un paso para generar la capacidad de producir y poder blindarnos frente a la eventualidad de que el covid se vuelva endemia o la aparición de nuevas enfermedades», agregó Ruiz Gómez.

Asimismo, el jefe de la cartera de Salud señaló que desde el Ministerio se tomó la decisión de generar una unidad enfocada en diseñar la política nacional enfocada en la producción de vacunas, con el objetivo de ayudar en esa capacidad de producción.

«Tenemos absolutamente claro que este proyecto no solo se puede hacer desde el Gobierno Nacional. Estos proyectos no serán posibles si no concurrimos con el sector privado en ese esfuerzo de producir vacunas», precisó al ministro, al reiterar que esta es una decisión tomada y que hoy, viendo la concreción de Vaxthera, este es un reflejo de que «hay confianza en una institucionalidad, en la región, en el grupo empresarial y en la capacidad científica».

Finalmente, destacó que este paso, para Colombia, «es una esperanza, de que vamos a producir vacunas, para demostrarle al mundo de que Colombia tiene capacidad».

Juan David Escobar, Presidente de la aseguradora afirmó que «distintas instituciones mundiales y expertos en salud han advertido reiteradamente que el mundo debe prepararse para futuras pandemias, con el fin de desplegar todas las capacidades humanas, tecnológicas y logísticas para proteger a las poblaciones y conscientes de esta situación y buscando proteger la vida, en Seguros SURA decidimos invertir en la creación de VaxThera».

Agregó que esta articulación permitirá avanzar en materia de biotecnología, así como desarrollar y fortalecer capacidades que conviertan a Colombia en un actor determinante para América Latina.

«En SURA creemos en la importancia de la investigación, el desarrollo y la innovación al servicio de las personas», precisó Escobar.

Destacóque VaxThera es una empresa centrada en ciencia, donde se investigarán y desarrollarán biológicos desde Colombia para el mundo, buscando suplir la necesidad latinoamericana de tener suficiencia de producción de vacunas y garantizar con ello la independencia de biológicos en la región.

Dijo que actualmente, la compañía se encuentra desarrollando una vacuna universal contra el Covid-19, la cual está en fase de pruebas pre-clínicas en Wisconsin (Estados Unidos) y se espera que esté lista para el año 2023; esta servirá como vacuna de refuerzo, lo que facilitará procesos de adquisición y distribución.

Advirtió que VaxThera tendrá la capacidad de investigar y producir vacunas contra el dengue, chikunguña, fiebre amarilla, influenza y Zika.

«Mientras este desarrollo se materializa, se avanzará en importar varios tipos de vacunas necesarias en la región junto a aliados estratégicos, tanto para coronavirus como para otro tipo de enfermedades tropicales, con el fin de que la población acceda oportunamente a estos medicamentos y contribuir a la seguridad sanitaria de Latinoamérica», puntualizó.

Por su parte, Jorge Emilio Osorio, CEO VaxThera, señaló que la nueva empresa brindará a Colombia una oportunidad para recuperar la autonomía de entender, adaptarse y responder a las necesidades del país, aprovechando el talento humano altamente capacitado y con ideas valiosas.

«Para VaxThera es importante construir un camino que convierta a Colombia en un país capaz de desarrollar, gestionar y posicionar vacunas desde etapas tempranas hasta su desarrollo final, para no ser dependientes de importaciones. Finalmente, esta experiencia junto a Seguros SURA motiva a diferentes sectores para generar alianzas, con el fin de explotar las capacidades y la infraestructura local», apuntó.

VaxThera representará un avance sostenible en términos de biotecnología y desarrollo de habilidades especializadas y talento humano, buscando que Colombia se convierta en un jugador de peso en investigación, desarrollo e innovación, que se traduzcan en mejoras tecnológicas y biológicas al servicio de la salud de los colombianos y los latinoamericanos.