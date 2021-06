Superindustria sanciona a las cámaras de comercio de Villavicencio, Cúcuta y Montería por incumplir la ley de datos personales

–Por infringir varias disposiciones de las normas sobre protección de datos personales, la Superintendencia de Industria y Comercio sancionó a las Cámaras de Comercio de Cúcuta, Villavicencio y Montería, con multas que ascienden a más de 225 millones.

La Superintendencia informó que encontró que mediante diversos formularios que utilizan en sus páginas web se recolectan datos personales, pero, en algunos casos, las citadas Cámaras de Comercio pasan por alto las siguientes previsiones:

• No solicitan la autorización de las personas para recolectar y usar sus datos personales.

• No informan al titular del dato todo lo que exige el Artículo 12 de la Ley Estatutaria 1581 de 2012.

• No informan a las personas la finalidad de la recolección y tratamiento de sus datos personales.

• La Política de Tratamiento de Información (PTI) no cumple los mínimos requisitos que exige la regulación colombiana.

Adicionalmente, en los casos de las Cámara de Comercio de Villavicencio y de Cúcuta la SIC impartió órdenes administrativas para que cumplan los mandatos legales sobre tratamiento de datos personales y ajusten su Política de Tratamiento de Información.

Las sanciones impuestas fueron:

• Cámara de Comercio de Villavicencio: Resolución 39514 y una sanción de: $83.508.400. Esta Cámara reconoció expresamente la comisión de la infracción, razón por la cual la multa inicial se redujo.

• Cámara de Comercio de Cúcuta: Resolución 39504 y una sanción de: $90.770.000.

• Cámara de Comercio de Montería: Resolución 39508 y una sanción de: $50.831.200.

Contra las decisiones proceden los recursos de reposición y apelación.