Manuel Turizo es el compositor del año según SESAC Latina

Manuel Turizo, el intérprete, productor, compositor e ídolo urbano, recibe el título de “Compositor del año”, en la categoría Pop- Latin Rhythm por parte de la organización SESAC Latina. Adicionalmente, fue reconocido con otros 6 galardones debido al éxito de producciones musicales como “La nota”, “Te quemaste”, entre otras.

El joven cantante Manuel Turizo afianza su figura como intérprete, productor y compositor, gracias a SESAC Latina. Esta organización se encarga de proteger y representar a sus miembros en sus derechos de ser compensados por la ejecución en público de sus obras, y cada año organiza una ceremonia de premiación para reconocer a sus miembros más destacados.

Este año, definitivamente, trajo las mejores noticias para Manuel Turizo, ya que, no solo es reconocido a nivel internacional como el artista urbano que marca la diferencia por sus letras románticas y voz única. Sino que, además, su impecable trabajo “tras bastidores” en su rol de compositor ha traído sus frutos, logrando posicionarse como “Compositor del año Pop- Latin Rhythm ”. Además, recibió otros 6 galardones por el éxito en ventas de los siguientes temas:

– TBT by Sebastián Yatra, Rauw Alejandro & Manuel Turizo.

– QUIEREME MIENTRAS SE PUEDA by Manuel Turizo.

– TE QUEMASTE by Manuel Turizo & Anuel AA

– PEGAO by CNCO & Manuel Turizo

– LA NOTA by Manuel Turizo, Myke Towers & Rauw Alejandro

– NO ENCUENTRO PALABRAS by Abraham Mateo & Manuel Turizo

Manuel Turizo forma parte del sello discográfico La Industria INC, y su más reciente álbum de estudio DOPAMINA, se encuentra disponible a través de todas las plataformas digitales.